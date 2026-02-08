ΚΚΕ: Ο πρωθυπουργός να ζητήσει συναινέσεις στα κόμματα που μοιράζονται κοινές στρατηγικές

«Ο κ. Μητσοτάκης αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση, δηλαδή η προσπάθειά του να θωρακίσει συνταγματικά βαθιές αντιδραστικές αντιλαϊκές τομές, που περιγράφει στις προτάσεις του, μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση της πλειοψηφίας του λαού», αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για τη σημερινή ανάρτηση του πρωθυπουργού και προσθέτει:

«Τις συναινέσεις και γι’ αυτό το ζήτημα μπορεί να τις αναζητήσει ο κ. Μητσοτάκης στα κόμματα που μοιράζεται κοινές στρατηγικές, όπως έγινε και πρόσφατα με το νομοσχέδιο για την επίθεση στις συλλογικές συμβάσεις, το οποίο η κυβέρνησή του προετοίμαζε στα κρυφά για μήνες με τον επικεφαλής της συνδικαλιστικής μαφίας της ΕΕ, Παναγόπουλο».

«Αντιδραστική μεταρρύθμιση αποτελεί και το “Εθνικό Απολυτήριο”, για το οποίο μόνο αυτός και το υπουργείο του υποστηρίζουν ότι δήθεν θα προσδώσει στο Λύκειο εκπαιδευτική αξία, λες και αυτή δεν αφορά στο περιεχόμενο της μόρφωσης, που παραμένει υποβαθμισμένο, αλλά μετριέται με τον αριθμό των πανελλαδικών εξετάσεων, που πλέον θα είναι ατελείωτες, σε όλες τις τάξεις του Λυκείου», σημειώνει το ΚΚΕ.

Στη συνέχεια ο Περισσός αναφέρει: «Όσο για το έγκλημα στη Χίο, ο κ. Μητσοτάκης, αντί να διαφημίζει την αντιμεταναστευτική πολιτική της ΕΕ που υλοποιεί κατά γράμμα η κυβέρνησή του και έχει ως αποτέλεσμα τέτοιες τραγωδίες, καλά θα κάνει να δώσει απαντήσεις στα αμείλικτα και αναπάντητα ερωτήματα και κυρίως στο γιατί, δίπλα στις ακτές της Χίου, δεκαπέντε ξεριζωμένοι, ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά, αντί να διασωθούν, ανασύρθηκαν σκοτωμένοι».

«ΥΓ: Την ίδια ώρα που ο κ. Μητσοτάκης διαφημίζει τις προτάσεις του για τη συνταγματική αναθεώρηση, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, ο υπουργός υγείας απαντά σε υγειονομικούς που απαιτούν μονιμοποίηση των επικουρικών στο νοσοκομείο της Λευκάδας ότι “αυτό δεν το επιτρέπει το Σύνταγμα”. Η κοροϊδία τους θα πάρει απάντηση από τον λαό», καταλήγει η ανακοίνωση.