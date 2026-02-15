ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει στη γνωστή τακτική της ωραιοποίησης και του εφησυχασμού

«Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει στη γνωστή τακτική της ωραιοποίησης και του εφησυχασμού, αυτή τη φορά για τα ελληνοτουρκικά και για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ενώ η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για την ανάρτηση του πρωθυπουργού και προσθέτει:

«Πίσω από τη “θετική ατζέντα” των μπίζνες ανάμεσα στους επιχειρηματικούς ομίλους των δύο χωρών βρίσκονται οι απαράδεκτες διεκδικήσεις του τουρκικού κράτους σε βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, οι οποίες, όχι απλά διατηρούνται, αλλά, όπως φαίνεται, μπαίνουν για τα καλά στη συζήτηση, ενόψει των επώδυνων ΝΑΤΟϊκής κοπής “διευθετήσεων”.

‘Αλλωστε, οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά δεν είναι “αδιαμεσολάβητες”, όπως λέει η κυβέρνηση, αλλά εντάσσονται στο πλαίσιο των ευρύτερων ανταγωνισμών και άλλων διευθετήσεων στην περιοχή, όπως είναι και το σχέδιο Τραμπ για τη μετατροπή της Γάζας σε αμερικανο-ισραηλινό προτεκτοράτο. Για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου, σύμφωνα με δημοσίευμα, η κυβέρνηση σχεδιάζει να στείλει τάγμα του ελληνικού στρατού στη γη που είναι ποτισμένη με το αίμα του ήρωα λαού της Παλαιστίνης. Την προειδοποιούμε να μην το διανοηθεί!»

«Επιπλέον, ο πρωθυπουργός βαφτίζει “ενίσχυση” των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας τον ενταφιασμό τους, με τη διατήρηση και ενίσχυση όλου του μνημονιακού μηχανισμού, που απαγορεύει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον κατώτατο μισθό, ενώ κάνει πρακτικά αδύνατη την υπογραφή και την επέκταση μιας κλαδικής Σύμβασης, χωρίς την εμπλοκή της ελεγχόμενης συνδικαλιστικής μαφίας που βρίσκεται στην ηγεσία της ΓΣΕΕ» σημειώνει, ακόμα, το ΚΚΕ και καταλήγει στο σχόλιό του:

«Η πραγματική “ανασκόπηση” και αυτής της βδομάδας αποδεικνύει ότι αντίπαλος της κυβέρνησης δεν είναι ούτε οι κυβερνητικοί και εργοδοτικοί συνδικαλιστές, ούτε η βολική αντιπολίτευση που ψηφίζει βασικές αντεργατικές ρυθμίσεις δίνοντας άλλοθι στην κυβέρνηση και τον Μητσοτάκη, αλλά οι εργατικοί-λαϊκοί αγώνες, σε σύγκρουση με την αντιλαϊκή πολιτική και τους κάθε λογής εκφραστές της. Σε αυτούς τους αγώνες το ΚΚΕ πρωτοστατεί».