ΚΚΕ: Η κυβέρνηση ειρωνεύεται εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους, που διεκδικούν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε σχολιασμό των δηλώσεων της Χρ. Αλεξοπούλου, προχώρησε το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η χυδαιότητα με την οποία η βουλευτής της ΝΔ κ. Αλεξοπούλου μίλησε για τους εκπαιδευτικούς δεν είναι ούτε ατυχής στιγμή ούτε προσωπικό ολίσθημα.

Είναι έκφραση της κυβερνητικής πολιτικής που είναι γενναιόδωρη για τους επιχειρηματικούς ομίλους και τις πολεμικές δαπάνες, που για αυτούς ο “τζάμπας ζει και βασιλεύει”, αλλά τσιγκουνεύεται και ειρωνεύεται τους εκπαιδευτικούς, όπως και όλους τους εργαζόμενους, που διεκδικούν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης».

ΚΚΕ

