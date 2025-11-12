ΚΚΕ: Η ιστορία των γεωτρήσεων στην Κύπρο διέψευσε όσους έλεγαν ότι η εμπλοκή των πολυεθνικών της ενέργειας θα επιδρούσε θετικά στο Κυπριακό

«Αν κάτι αποδεικνύει η ιστορία των γεωτρήσεων στην Κύπρο, την οποία ο πρωθυπουργός ανέφερε ως παράδειγμα “που ακολουθούμε”, είναι ότι διέψευσε πανηγυρικά όλους εκείνους που έλεγαν ότι η εμπλοκή των μεγάλων πολυεθνικών της ενέργειας θα επιδρούσε θετικά στο Κυπριακό και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου», επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του «για τις δηλώσεις των Κυρ. Μητσοτάκη και Ν. Χριστοδουλίδη» και προσθέτει:

«Αυτό το αφήγημα επαναλαμβάνει η κυβέρνηση σήμερα για την Ελλάδα και τις ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ, από τις οποίες όχι μόνο δεν θα βγει κερδισμένος ο λαός, αλλά αντίθετα η χώρα θα βρεθεί στο “μάτι του κυκλώνα” των ανταγωνισμών, ενώ θα αξιοποιηθούν και ως μοχλός για την επιβολή καθεστώτος συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Το ίδιο συμβαίνει και με την υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, που ήδη έχει προκαλέσει την παρέμβαση και παρεμπόδιση από την τουρκική κυβέρνηση».