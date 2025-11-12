MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Η ιστορία των γεωτρήσεων στην Κύπρο διέψευσε όσους έλεγαν ότι η εμπλοκή των πολυεθνικών της ενέργειας θα επιδρούσε θετικά στο Κυπριακό

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Αν κάτι αποδεικνύει η ιστορία των γεωτρήσεων στην Κύπρο, την οποία ο πρωθυπουργός ανέφερε ως παράδειγμα “που ακολουθούμε”, είναι ότι διέψευσε πανηγυρικά όλους εκείνους που έλεγαν ότι η εμπλοκή των μεγάλων πολυεθνικών της ενέργειας θα επιδρούσε θετικά στο Κυπριακό και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου», επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του «για τις δηλώσεις των Κυρ. Μητσοτάκη και Ν. Χριστοδουλίδη» και προσθέτει:

«Αυτό το αφήγημα επαναλαμβάνει η κυβέρνηση σήμερα για την Ελλάδα και τις ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ, από τις οποίες όχι μόνο δεν θα βγει κερδισμένος ο λαός, αλλά αντίθετα η χώρα θα βρεθεί στο “μάτι του κυκλώνα” των ανταγωνισμών, ενώ θα αξιοποιηθούν και ως μοχλός για την επιβολή καθεστώτος συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Το ίδιο συμβαίνει και με την υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, που ήδη έχει προκαλέσει την παρέμβαση και παρεμπόδιση από την τουρκική κυβέρνηση».

ΚΚΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Τσουρός για Τούνη: Το ότι έπρεπε όλοι μέσα στη δικαστική αίθουσα να δούνε το βίντεο, είναι εξευτελιστικό

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ουκρανία: Επτά οι κατηγορούμενο για εμπλοκή σε σκάνδαλο διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα ύψους 100 εκ. δολαρίων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Άρης – Μπαχτσεσεχίρ: Πλήρωσε την κακή τελευταία περίοδο απέναντι στους πρωτοπόρους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρό το τρίχρονο αγόρι που είχε πέσει από μάντρα

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Ουκρανία: Ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν τρεις οικισμούς στην περιφέρεια Ζαπορίζια

MEDIA NEWS 24 ώρες πριν

Η απρόσμενη ατάκα του Κώστα Τσουρού στον “αέρα” της εκπομπής “Το’Χουμε!”: Είστε και οι 4 εδώ, καλά πάμε