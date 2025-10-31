MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Η ΕΕ του δήθεν “κράτους δικαίου” λακωνικά “κλείνει το μάτι” στην νέα επιχείρηση απαγόρευσης της κομμουνιστικής ιδεολογίας στην Τσεχία

Φωτογραφία: Intime
|
ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

«Με όλες κι όλες 78 λέξεις πάει να ξεμπερδέψει η ΕΕ “κλείνοντας το μάτι” στην ποινικοποίηση της κομμουνιστικής ιδεολογίας από την τσεχική κυβέρνηση με ποινές φυλάκισης έως και 5 χρόνια, αλλά και τις αντίστοιχες διώξεις στην Πολωνία, στις χώρες της Βαλτικής και αλλού» αναφέρει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ,

Όπως επισημαίνει, «με την απάντηση του Επιτρόπου Δικαιοσύνης ΜακΓκράθ στην ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του Κόμματος Κώστας Παπαδάκης, επιβεβαιώνεται για πολλοστή φορά ότι η “φάμπρικα” των αντικομμουνιστικών διώξεων, των απαγορεύσεων και των περιορισμών στη λειτουργία και τη δράση των κομμουνιστικών κομμάτων με τη μία ή την άλλη μορφή σε τουλάχιστον 1/3 των χωρών της ΕΕ, γίνονται όχι απλά με την ανοχή αλλά και με τη στήριξη, τις κατευθύνσεις της ιμπεριαλιστικής συμμαχίας ΕΕ, που ως επίσημο δόγμα και ιδεολογία της έχει τον αντικομμουνισμό».

«Όπως ευθέως διαμηνύει ο Επίτροπος, οι διώξεις σε βάρος των κομμουνιστών και οι αντικομμουνιστικοί νόμοι είναι ζήτημα “αρμοδιότητας των κρατών μελών” αρκεί να τηρούνται συγκεκριμένα άρθρα της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κριτήρια που προφανώς πληροί η συγκεκριμένη μεθόδευση από την κυβέρνηση της Τσεχίας για τα ευρωενωσιακά πρότυπα, όπως και όλες οι αντίστοιχες διώξεις από κυβερνήσεις άλλων χωρών της ΕΕ.

Σε μία περίοδο που εκτυλίσσεται ένα πραγματικό “κυνήγι μαγισσών” απέναντι σε κομμουνιστές και άλλους αγωνιστές, η ΕΕ για πολλοστή φορά ξεμασκαρεύεται από δήθεν υπερασπίστρια των δημοκρατικών, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ή του λεγόμενου “κράτους δικαίου” αποκαλύπτοντας ποια είναι η πραγματική στόχευση των ανιστόρητων και επικίνδυνων αντικομμουνιστικών ιδεολογημάτων που συστηματικά και διαχρονικά προωθεί η ΕΕ, ειδικά σε συνθήκες γενικευμένης πολεμικής προετοιμασίας» προσθέτει η ΕΟ του ΚΚΕ και τονίζει καταλήγοντας:

«Όσα όμως μέτρα και να πάρουν, δεν θα εμποδίσουν την πάλη λαών με πρωτοπόρους τους κομμουνιστές ενάντια στο ιστορικά ξεπερασμένο σύστημα της εκμετάλλευσης, των ιμπεριαλιστικών πολέμων και της καταπίεσης, για τη μόνη προοδευτική διέξοδο τον 21ο αιώνα, το επαναστατικό πέρασμα στον σοσιαλισμό – κομμουνισμό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΚΚΕ

