MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

KKE για τον καρκίνο του μαστού: Η ουσιαστική πρόληψη απαιτεί ενιαίο, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγεία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης του καρκίνου του Μαστού, το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του «καλεί τον λαό να δυναμώσει τον αγώνα για καθολική, δημόσια, δωρεάν και ποιοτική πρόληψη και θεραπεία».

Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Ο καρκίνος του μαστού είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου στις γυναίκες και, όταν ανιχνεύεται έγκαιρα, η πιθανότητα ίασης ξεπερνά το 90%. Παρ’ όλα αυτά στη χώρα μας χιλιάδες γυναίκες δυσκολεύονται να έχουν τακτική και δωρεάν πρόσβαση σε μαστογραφία, λόγω ελλείψεων σε μηχανήματα, προσωπικό και υποδομές, ιδιαίτερα στην επαρχία.

Τα μέχρι στιγμής κυβερνητικά προληπτικά προγράμματα αποτυπώνουν τα όρια της κυβερνητικής πολιτικής: ανεπαρκείς κρατικές δομές, αντιεπιστημονικές εξαιρέσεις, στήριξη του ιδιωτικού τομέα, όπου πραγματοποιείται το 76% των μαστογραφιών και θεραπεία που είναι ατομική υπόθεση με βάση το πορτοφόλι. Έτσι η πρόληψη, από κοινωνικό δικαίωμα, μετατρέπεται σε ατομική ευθύνη και πεδίο κερδοφορίας».

Τέλος, τονίζει πως: «Η ουσιαστική πρόληψη απαιτεί ενιαίο, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας με πλήρη στελέχωση και σύγχρονες υποδομές, που θα έχει στο επίκεντρο την προαγωγή της υγείας και όχι το κέρδος».

KKE

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΑΛΑΡΑ 22 ώρες πριν

Απίστευτο πέταγμα ποδηλάτη πάνω από το νερό στη παραλία της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Βόλος: “Θα σας σφάξω, θα σας βγάλω τα μάτια” – 35χρονος νταής απείλησε πρώην πεθερό και κουνιάδο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Κικίλιας: 85 χρόνια μετά το “Όχι”, θλίβομαι γι’ αυτά που συμβαίνουν με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κατάνυξη και πλήθος πιστών στη λιτανεία για τον Άγιο Δημήτριο – Δείτε βίντεο και φωτο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Το Μέγαρο Μαξίμου ήταν ο ενορχηστρωτής του γαλάζιου σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 20 ώρες πριν

Δωρεάν ξεναγήσεις στην Α’ Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης