ΚΚΕ για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ζελένσκι: Απάντηση στην πολεμική εμπλοκή θα δώσει ο λαός με τη μαζική του συμμετοχή στην αυριανή αντιιμπεριαλιστική πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ

«Δεν πρόλαβαν να φύγουν από την Ελλάδα οι Αμερικανοί ντίλερς του πανάκριβου LNG και κατέφτασε ο αγοραστής, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον επικεφαλής του αντιδραστικού και διεφθαρμένου καθεστώτος της Ουκρανίας που, μαζί με ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, έχει σύρει τον λαό του στο μακελειό με τη Ρωσία που κρατά σχεδόν 4 χρόνια» αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ζελένσκι και επισημαίνει στη συνέχεια:

«Σε αυτό το μακελειό και στον γενικότερο ενεργειακό πόλεμο και τους ανταγωνισμούς συνεχίζει να μπλέκει όλο και πιο βαθιά τη χώρα μας η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με την ουσιαστική στήριξη όλων των κομμάτων του ευρωατλαντισμού, για χάρη των συμφερόντων τμημάτων του κεφαλαίου που επωφελούνται πολλαπλά.

Αυτό θα συμβεί και με την ενεργειακή συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα, υπό την εποπτεία της πρέσβη των ΗΠΑ, με την μετατροπή της χώρας γενικότερα σε ενεργειακό και μεταφορικό κόμβο, αλλά και με τις μπίζνες που σχεδιάζονται γύρω από την “ανοικοδόμηση” της κατεστραμμένης Ουκρανίας, για τις οποίες ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι τρίβουν ήδη τα χέρια τους. Ενώ παραμένουν τα ερωτήματα για το τι άλλο συζητήθηκε, σχετικά με τη συνέχιση της αποστολής στρατιωτικού εξοπλισμού στο καθεστώς Ζελένσκι.

Έτσι κατακτιούνται, άλλωστε, και οι “βαθμίδες” των οίκων αξιολόγησης, για τις οποίες πανηγυρίζει ο πρωθυπουργός, αλλά δεν θα φέρουν καμία βελτίωση στη ζωή του λαού, αντίθετα σηματοδοτούν περαιτέρω επίθεση στα δικαιώματα και “κόφτες” στις ανάγκες του, προκειμένου να διατηρηθούν»

«Απάντηση στην πολιτική της πολεμικής εμπλοκής και της αντιλαϊκής επίθεσης, αλλά και στην προκλητική απαγόρευση συγκεντρώσεων, που αποφάσισε η κυβέρνηση για να υποδεχθεί το ευρωατλαντικό ανδρείκελο, τον Ζελένσκι, θα δώσουν ο λαός και η νεολαία με τη μαζική τους συμμετοχή στην αυριανή αντιιμπεριαλιστική πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία, για την 52η επέτειο του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου» υπογραμμίζει το ΚΚΕ στην ανακοίνωσή του καταλήγοντας με το εξής «υστερόγραφο»:

«ΥΓ: Πάει πολύ να χρησιμοποιεί η κυβέρνηση την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο ως πρόσχημα για την στήριξη στην αντιδραστική κυβέρνηση Ζελενσκι και την προώθηση των ευρωατλαντικών σχεδιασμών, την ώρα που στηρίζει το κράτος-κατακτητή και τρομοκράτη του Ισραήλ, που χρησιμοποιεί τις ίδιες πρακτικές με την Τουρκία, όπως είναι οι παράνομοι εποικισμοί.».