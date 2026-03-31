ΚΚΕ για Τέμπη: Η διάταξη της Προέδρου του Δικαστηρίου επιβεβαιώνει την πρόθεση για ντε φάκτο διεξαγωγή της δίκης “κεκλεισμένων των θυρών”

«Στους απαράδεκτους όρους διεξαγωγής με το “καλημέρα” της δίκης, έρχεται τώρα να προστεθεί και η διάταξη της Προέδρου του Δικαστηρίου, η οποία επιβεβαιώνει την πρόθεση της κυβέρνησης, με τη συνδρομή της δικαιοσύνης, για ντε φάκτο διεξαγωγή της δίκης “κεκλεισμένων των θυρών”» αναφέρει, σε σχόλιό του, το ΚΚΕ.

Όπως σημειώνει, στη συνέχεια, «τα όσα προβλέπει η διάταξη, με τις σαφείς οδηγίες για απαγόρευση εισόδου στην κύρια αίθουσα του ακροατηρίου σε όλους τους συγγενείς που το επιθυμούν και απαγόρευση κάλυψης σε δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ, προσβάλλοντας στοιχειώδη δικαιώματά τους, αξιοποιώντας το αντιδραστικό πλαίσιο για τον αποκλεισμό τους, αποτελούν συνέχεια της προσπάθειας συγκάλυψης. Έχουν προηγηθεί το εσπευσμένο κλείσιμο και τα τεράστια κενά της ανάκρισης, το ελλιπέστατο κατηγορητήριο, ο “κατατεμαχισμός” της υπόθεσης σε επιμέρους δίκες, και το “απυρόβλητο”των πολιτικών προσώπων – κυβερνητικών στελεχών».

«Το οργανωμένο εργατικό – λαϊκό κίνημα όπως κάνει τρία χρόνια τώρα, θα συνεχίσει να στηρίζει τους συγγενείς απέναντι και στους απαράδεκτους όρους διεξαγωγής της κύριας δίκης, να επιμένει στην αποκάλυψη της αλήθειας, όλων των αιτιών και των ενόχων που οδήγησαν στο έγκλημα, να παλεύει για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη» τονίζει, καταλήγοντας, το σχόλιο του κόμματος.