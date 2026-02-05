ΚΚΕ: Ερώτηση για τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις Κομισιόν – Συμβουλίου για εφαρμογή της επικίνδυνης για τους λαούς και τους αγρότες συμφωνίας ΕΕ-Μερκοσούρ

Παρέμβαση «για τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής-Συμβουλίου να προχωρήσει η συμφωνία ΕΕ-Mercosur, που έχει παγώσει κάτω από την πίεση του αγώνα των αγροτών στην Ελλάδα και σε όλη την ΕΕ», πραγματοποίησε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, με ερώτηση που κατέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι ευρωβουλευτές του κόμματος, Κώστας Παπαδάκης και Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με το Συμβούλιο της ΕΕ, εντείνει το τελευταίο διάστημα τις ενέργειες για την προώθηση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur. Η συμφωνία αυτή υπηρετεί απροκάλυπτα τη γιγάντωση της κερδοφορίας των βιομηχανικών μονοπωλίων της ΕΕ που αναζητούν διέξοδο για τα προϊόντα τους, καθώς και των ελληνικών εφοπλιστικών ομίλων που θα καρπωθούν τους ναύλους από τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Την ίδια στιγμή, οι μαζικές κινητοποιήσεις των βιοπαλαιστών αγροτών σε Ελλάδα και Ευρώπη αναδεικνύουν ότι η συμφωνία, σε συνδυασμό με την ΚΑΠ, απειλεί άμεσα το εισόδημα και την επιβίωσή τους, υπονομεύοντας περαιτέρω την εγχώρια παραγωγή.

Η παραγωγή στις χώρες της Mercosur κυριαρχείται από γιγαντιαίες, συγκεντρωμένες επιχειρήσεις που συμπιέζουν το κόστος μέσω της άγριας εκμετάλλευσης φθηνών εργατικών χεριών, της καταστροφής του περιβάλλοντος (αποψίλωση του Αμαζονίου) και της χρήσης επικίνδυνων ουσιών (φυτοφάρμακα, ορμόνες) που είναι απαγορευμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επίκληση «ρητρών συμμόρφωσης» από την Επιτροπή στερείται ουσίας, καθώς είναι εκ των πραγμάτων ανέφικτο να διεξαχθούν αξιόπιστοι έλεγχοι σε εκατομμύρια τόνους προϊόντων που παράγονται σε αχανείς εκτάσεις κάτω από ανεξέλεγκτες συνθήκες» επισημαίνει η ΕΟ του ΚΚΕ και προσθέτει:

«Η συζήτηση για την ‘προστασία’ των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ αποδεικνύεται σκόπιμα αποπροσανατολιστική. Χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση της ΝΔ ως προπέτασμα καπνού για να κρυφτεί η στήριξή τους στους μεγάλους εξαγωγικούς ομίλους, την ώρα που η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων αγροτοπαραγωγών παραμένει απροστάτευτη απέναντι στην ‘πλημμυρίδα’ εισαγωγών αμφιβόλου ποιότητας. Είναι προκλητικό, κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, να εμφανίζονται σήμερα ως προστάτες των αγροτών καταγγέλλοντας τη Mercosur, ενώ το 2019 ως κυβέρνηση πανηγύριζαν για αυτήν, με το επιχείρημα της διασφάλισης των προϊόντων ΠΟΠ – επιχείρημα που χρησιμοποιεί σήμερα και η κυβέρνηση της ΝΔ.

Η μεθόδευση της Κομισιόν να «τεμαχίσει» τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur, παρακάμπτει τα εθνικά κοινοβούλια και την απαίτηση ομοφωνίας προς όφελος μεγάλων βιομηχανιών στον ανταγωνισμό τους με άλλες. Υπό την πίεση κρατών όπως η Γερμανία, μεθοδεύεται η άμεση εφαρμογή της συμφωνίας, επιχειρώντας ουσιαστικά να αγνοηθεί η παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αντιστοίχως, οι αντιρρήσεις χωρών όπως η Γαλλία αφορούν αποκλειστικά στα συμφέροντα των δικών τους επιχειρηματικών ομίλων και όχι την προστασία των αγροτών».

Βάσει αυτών, oι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ υπέβαλαν τα εξής ερωτήματα:

«Ερωτάται η Επιτροπή:

–Με δεδομένο ότι ο έλεγχος προϊόντων παραγωγής Mercosur είναι τεχνικά και πρακτικά ανέφικτος, πώς εγγυάται η Επιτροπή ότι δεν θα καταλήξουν στο πιάτο των λαϊκών οικογενειών, τρόφιμα προερχόμενα από αποψιλωμένες εκτάσεις του Αμαζονίου, παραχθέντα από εργάτες που απασχολούνται υπό άθλιες συνθήκες και με χρήση ορμονών ή φυτοφαρμάκων που η ίδια η ΕΕ έχει κρίνει επικίνδυνα;

–Πώς τοποθετείται στην απαίτηση να μην εφαρμοστεί η συμφωνία, σεβόμενη τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των αγροτών, και για να μην χρησιμοποιηθούν νομικά ‘παράθυρα’ παράκαμψης της απόφασης του Ευρωκοινοβουλίου για παραπομπή της στο Δικαστήριο;».