ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνσηης για τα επικίνδυνα περιστατικά, στα στρατιώτες και μόνιμοι στρατιωτικοί βρίσκονται εκτεθειμένοι

Φωτογραφία: Intime
«Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες για τα επικίνδυνα περιστατικά, στα οποία στρατευμένοι νέοι και μόνιμοι στρατιωτικοί βρίσκονται εκτεθειμένοι. Για μία ακόμα φορά στρατιωτικοί το πληρώνουν με την ίδια τους τη ζωή, όπως έγινε με τον πιο τραγικό τρόπο στη Ρόδο, όπου 19χρονος ΕΠΟΠ στρατιώτης σκοτώθηκε εν ώρα υπηρεσίας και ένας ακόμα 39χρονος ΕΠΟΠ επιλοχίας δίνει μάχη για τη ζωή του», τονίζει ανακοίνωση του Τμήματος της ΚΕ του ΚΚΕ για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.

«Επιπλέον» προσθέτει, «την επόμενη ακριβώς μέρα, στο Κέντρο Υποδοχής Νεοσυλλέκτων στο Μεσολόγγι, με αφορμή μία νεροποντή, ήρθαν στην επιφάνεια εγκληματικές ελλείψεις στα αυτονόητα και απαραίτητα μέτρα προστασίας του στρατοπέδου. Αποτέλεσμα ήταν 4 νεοσύλλεκτοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο με ηλεκτροπληξία από κεραυνό, ενώ μάλιστα βρίσκονταν εντός στεγασμένων εγκαταστάσεων του στρατοπέδου και πολλοί άλλοι γλύτωσαν από τύχη. Ταυτόχρονα χρειάστηκε να “επιστρατευτούν” μέχρι και σάκοι με άμμο για να μην πλημμυρίσουν οι θάλαμοι».

«Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αναλάβει τον ρόλο dealer δισεκατομμυρίων ανάμεσα σε ΝΑΤΟ – ΕΕ και τις βιομηχανίες του πολέμου, έχουν αφήσει στρατόπεδα χωρίς αντικεραυνική προστασία με απαρχαιωμένες και επικίνδυνες υποδομές διαβίωσης που εκθέτουν τους στρατευμένους νέους, τους υπαξιωματικούς και τους αξιωματικούς σε κάθε κίνδυνο για την υγεία και την ζωή τους», σημειώνει η ανακοίνωση και καταλήγει:

«Οι στρατευμένοι νέοι, οι οικογένειές τους, οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, μαζί με το λαό, έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικούν και να αγωνίζονται, για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, για αξιοπρεπή ζωή. Εδώ και τώρα να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και εργασίες σε όλα τα στρατόπεδα της χώρας με ευθύνη του κράτους».

