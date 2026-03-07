MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Αποχαιρετούμε με θλίψη τον αγαπημένο στο κοινό, σημαντικό ηθοποιό και ποιητή Χρήστο Βαλαβανίδη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Αποχαιρετούμε με θλίψη τον αγαπημένο στο κοινό, σημαντικό ηθοποιό και ποιητή Χρήστο Βαλαβανίδη.

Πηγαίο ταλέντο αλλά και άνθρωπος ευρύτατης παιδείας, ο Χρήστος Βαλαβανίδης, υπηρέτησε για περισσότερα από πενήντα χρόνια με μεγάλους ρόλους όλο το φάσμα της υποκριτικής τέχνης και του κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου από το αρχαίο δράμα μέχρι και την επιθεώρηση.

Συνδυάζοντας τον βαθύ σεβασμό στα κείμενα που ερμήνευε με μεγάλη ευχέρεια εκφραστικών μέσων και άψογο αυτοσχεδιασμό ο Χρήστος Βαλαβανίδης “ζούσε” τους ρόλους του.

Αν και κυρίως “θεατράνθρωπος” και συνδημιουργός του “Από μηχανής θεάτρου”, ο Χρήστος Βαλαβανίδης μας χάρισε και σπουδαίες ερμηνείες στον κινηματογράφο καθώς και σε θρυλικές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης.

Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήρια του στην οικογένειά του και στους οικείους του» αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος.

