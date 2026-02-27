MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

“Κινούμαι Ηλεκτρικά” Αύξηση προϋπολογισμού κατά 3 εκ. ευρώ και παράταση τριών μηνών για τις νέες αιτήσεις

THESTIVAL TEAM

Αυξάνεται κατά 3 εκ. ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος» και πλέον ανέρχεται σε 60 εκ. ευρώ, με την έκδοση σε ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 30456/26.02.2026 (Β’ 989).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι νέοι πόροι κατευθύνονται στις επιδοτήσεις οχημάτων νομικών προσώπων (κατηγορία Β) και ποδηλάτων φυσικών προσώπων (Κατηγορία Α).

Η νέα κατανομή του προϋπολογισμού έχει ως εξής:

Κατηγορία Ωφελούμενου Δημόσια Δαπάνη (σε Euro)

  • Κατηγορία Α σύνολο 37.100.000
  • Κατηγορία Α – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e 35.000.000
  • Κατηγορία Α – ηλεκτρικά ποδήλατα 2.100.000
  • Κατηγορία Β σύνολο 22.900.000
  • Κατηγορία Β – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e 22.630.000
  • Κατηγορία Β – ηλεκτρικά ποδήλατα 270.000

Επιπλέον, παρατείνεται για τρεις (3) μήνες, έως 30 Ιουνίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι πόροι της δράσης εξαντληθούν νωρίτερα.

«Πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» εντός του 2026 με νέους χρηματοδοτικούς πόρους», επισημαίνεται στην ανακοίνωση .

