Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Συνάντησε τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο η πρέσβης των ΗΠΑ – “Είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο είχε την Πέμπτη η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Στον σύντομο διάλογο έξω από το γραφείο του Αρχιεπισκόπου, η κυρία Γκιλφόιλ είπε ότι «είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω, ο Θεός να σας ευλογεί».

Από την πλευρά του ο κ. Ιερώνυμος καλωσόρισε την πρέσβειρα των ΗΠΑ, της ευχήθηκε «να περάσετε καλά στην Ελλάδα» και εξέφρασε την ευχή η συνάντησή τους να είναι αποδοτική.

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

