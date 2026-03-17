Κικίλιας: Συνολικά 33 πλοία με ελληνική σημαία στη Μέση Ανατολή, τα 10 βρίσκονται εντός Περσικού Κόλπου

Στην ευρύτερη περιοχή στον Περσικό Κόλπο, την Αραβική Θάλασσα, την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Ομάν βρίσκονται 33 πλοία με ελληνική σημαία, εκ των οποίων τα 10 πλοία είναι εντός του Περσικού Κόλπου, τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

Μιλώντας στον Άρη Πορτοσάλτε, ο υπουργός ανέφερε ότι έχουν γίνει συνολικά 24 χτυπήματα εναντίον πλοίων της παγκόσμιας ναυτιλίας, ενώ εξήγησε ότι ανάμεσα στα πλοία αυτά είναι και 3 ελληνόκτητα που δέχθηκαν ελαφρά χτυπήματα και άλλα 2 ελληνόκτητα που είδαν αντικείμενα – πιθανότατα drone – να πέφτουν κοντά τους.

Ο υπουργός έκανε λόγο για άκρως προβληματική και ανησυχητική κατάσταση. Ανέφερε ότι ο θάλαμος επιχειρήσεων είναι σε καθημερινή επικοινωνία με τις εταιρίες και έκανε γνωστό ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο αίτημα από ναυτικό για επιστροφή, σημειώνοντας ότι εάν χρειαστεί υπάρχει αυτόματος μηχανισμός επιστροφής.

Την Παρασκευή συνάντηση με εκπροσώπους της ακτοπλοΐας

Ο κ. Κικίλιας έκανε γνωστό ότι την Παρασκευή θα διεξαχθεί σύσκεψη της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους του κλάδου της ακτοπλοΐας ώστε να δούμε – όπως είπε – τι μπορεί να γίνει με τα καύσιμα, για να μην περάσει το κόστος στους πολίτες, εν όψει και των μετακινήσεων για το Πάσχα.

Ανέφερε για παράδειγμα την περσινή απόφαση να μειωθούν τα λιμενικά τέλη ώστε να μην αυξηθούν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, λέγοντας ότι είναι μία επιλογή που παραμένει στο τραπέζι

Ο υπουργός τόνισε ότι αν συνεχίσει η πολεμική σύρραξη και αλλάξουν τα δεδομένα, τότε η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί.