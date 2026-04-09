Κικίλιας: Συγκράτηση τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια παρά τη δύσκολη διεθνή συγκυρία

Παρά τις έντονες πιέσεις που ασκεί η διεθνής συγκυρία στη ναυτιλία και το κόστος μεταφορών, η κυβέρνηση κατάφερε να διατηρήσει σταθερές τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων ενόψει της πασχαλινής περιόδου, αναφέρει ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας.

Σε δήλωσή του, ο κ. Κικίλιας σημειώνει ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση στο να στηρίξει «την ακτοπλοΐα και κυρίως τους πολίτες, τους επιβάτες, τους ταξιδιώτες και τους νησιώτες».

Αναλυτικά ο κ. Κικίλιας, δήλωσε:

«Παρά τον πόλεμο, τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, την ενεργειακή κρίση που έχει προκληθεί και την αβεβαιότητα που επικρατεί, η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε να συγκρατήσει τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για τις ημέρες του Πάσχα, στηρίζοντας την ακτοπλοΐα και κυρίως τους πολίτες, τους επιβάτες, τους ταξιδιώτες και τους νησιώτες».

Βασίλης Κικίλιας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Ο Άδ. Γεωργιάδης θα μείνει στην ιστορία ως ο ρουσφετάκιας ακροδεξιός υπουργός που υπηρετεί τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 14 “καμπάνες” για παραβάσεις του ΚΟΚ σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε οικισμό στα όρια των δήμων Θέρμης-Θερμαϊκού

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Το Ιράν ανακοίνωσε εναλλακτικές διαδρομές στα Στενά του Ορμούζ, επικαλούμενο κίνδυνο ναρκών

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

O Στέφανος Παπαδόπουλος που κινήθηκε νομικά κατά του Γιώργου Μαζωνάκη πήγε ως παίκτης στο “Ρουκ Ζουκ”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μέλη του Β’ ΚΑΠΗ στολίζουν σήμερα Επιτάφιο στην Ενορία Παναγίας Φανερωμένης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Συνελήφθη 42χρονος στη Νίκαια για απάτες με κρυπτονομίσματα, πάνω από 370.000 ευρώ τα κέρδη του