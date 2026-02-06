Κικίλιας στη Βουλή για το ναυάγιο στη Χίο: Η πρόσκρουση οφείλεται σε αιφνίδια αλλαγή πορείας και ελιγμό του διακινητή

Την ευθύνη για το τραγικό δυστύχημα της Χίου στον παράνομο διακινητή μεταναστών και χειριστή του φουσκωτού απέδωσε ο κ. Βασίλης Κικίλιας ενημερώνοντας τα μέλη της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και καλώντας παράλληλα την αντιπολίτευση να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των στελεχών του Λιμενικού Σώματος, καθώς, όπως είπε, τροφοδοτούν την τουρκική προπαγάνδα.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας επικαλούμενος τα έως τώρα στοιχεία αναφορών που έχουν συγκεντρώσει οι λιμενικές αρχές είπε πως το ύποπτο σκάφος αντί να ανταποκριθεί στα σήματα της ακταιωρού του Λιμενικού Σώματος που έσπευσε στο σημείο, προχώρησε σε επικίνδυνους ελιγμούς «με αποτέλεσμα την σφοδρότατη σύγκρουση, την πτώση ατόμων στην θάλασσα και τον θάνατο ανθρώπων».

«Το σκάφος ανέστρεψε πορεία με επικίνδυνους ελιγμούς»

«Στο πλαίσιο της υπηρεσίας του το φουσκωτό Οινουσσών του Λιμενικού ενημερώθηκε από κάμερα στεριάς για κίνηση ύποπτου στόχου. Οι λιμενικοί έχουν υποχρέωση να φυλάνε τα θαλάσσια σύνορα και να σώζουν ανθρώπινες ζωές. Ο στόχος εντοπίστηκε από κάμερα στεριάς. Το ύποπτο σκάφος κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα από τις τουρκικές ακτές είχε με αυξημένο αριθμό επιβατών. Το σκάφος του διακινητή ήταν άνευ φώτων ναυσιπλοΐας. Εκπέμφθηκαν σήματα έγινε ότι προβλέπεται σε κανόνες εμπλοκή καλώντας το σκάφος να σταματήσει. Δεν υπήρξε ανταπόκριση. Το ύποπτο σκάφος ανέστρεψε πορεία με επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα τη σφοδρότατη σύγκρουση» ανέφερε αρχικά ο κ. Κικίλιας.

Ο Υπουργός πρόσθεσε ότι το σκάφος του Λιμενικού που ενεπλάκη στο δυστύχημα ξεκίνησε άμεσα την διαδικασία έρευνας και διάσωσης, σε λίγα λεπτά έσπευσαν στο σημείο ακόμα 2 σκάφη του Λιμενικού ενώ ενημερώθηκαν υγειονομικές δομές και ΕΚΑΒ να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Πάντως, ο κ. Κικίλιας διευκρίνισε ότι τα στοιχεία που επικαλείται «δεν περιλαμβάνουν καταθέσεις» εξηγώντας πως «Αυτές θα αποτελέσουν υλικό δικογραφίας και μόνες αρμόδιες είναι οι δικαστικές αρχές».

«Αιφνίδια αλλαγή πορείας με κρίσιμο ελιγμό» του διακινητή

«Δεν θα προδικάσω το αποτέλεσμα ΕΔΕ ούτε της δικαστικής έρευνας» πρόσθεσε για να επαναλάβει : «Από το υλικό που έχει συλλεγεί η εικόνα που έχουμε σήμερα είναι: αιφνίδια αλλαγή πορείας με κρίσιμο ελιγμό που προκάλεσε σύγκρουση του ύποπτου σκάφους με το πλωτό του Λιμενικού. Έγινε διάσωση εκείνη την στιγμή και στην πορεία υπήρξε συνδρομή και άλλων μέσων από το Λιμενικό».

Πέραν αυτών ο κ. Κικίλιας έσπευσε να στηρίξει τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος σημειώνοντας πως επι 24ωρου και με πενιχρές απολαβές φυλάνε τα θαλάσσια σύνορα και παρέχουν υπηρεσίες διάσωσης υπό αντίξοες συνθήκες. « Αυτοί οι άνθρωποι έχουν περάσει δυσκολίες και είμαστε υποχρεωμένοι να τους στηρίζουμε εμπράκτως. Μέχρι να ολοκληρωθεί μια έρευνα να αποφεύγουμε ανοίκειους και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς που δίνουν λαβή στους απέναντι» επισήμανε.

