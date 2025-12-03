Κικίλιας: Νέο νομοσχέδιο για μηχανισμό ελέγχου και ασφάλειας σε λιμάνια και πλοία

Το νομοσχέδιο που έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή και θα ψηφιστεί άμεσα, έρχεται να καλύψει ένα υπαρκτό κενό: την ανάγκη για έναν ισχυρό, ενιαίο κρατικό μηχανισμό που θα εποπτεύει όλα τα ζητήματα ασφάλειας στα λιμάνια και τα πλοία» τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα “Το Μανιφέστο” και στην δημοσιογράφο, Ντόρα Κουτροκόη.

Όπως σημείωσε «Μέχρι σήμερα, η εμπειρία έχει δείξει ότι η αποσπασματική αντιμετώπιση και η διάχυση αρμοδιοτήτων μπορούν να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις ή σε αστοχίες, με κόστος για την ασφάλεια επιβατών, πληρωμάτων και υποδομών. Με το νέο πλαίσιο δημιουργούμε έναν βραχίονα ελέγχου που θα δρα προληπτικά, με τακτικούς και στοχευμένους ελέγχους, αλλά και κατασταλτικά, με τη δυνατότητα να παρεμβαίνει γρήγορα όπου διαπιστώνονται παραβάσεις. Η φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη: να μην τρέχουμε πίσω από τα προβλήματα, αλλά να προλαμβάνουμε κινδύνους, να διασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία των λιμανιών και να ενισχύουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και των διεθνών εταίρων στην αξιοπιστία των ελληνικών θαλάσσιων υποδομών. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που προστατεύει θεσμικά τον χώρο της ναυτιλίας και στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα ανομίας, ενισχύοντας ταυτόχρονα την εικόνα της χώρας ως ασφαλούς ναυτιλιακού κόμβου».

Σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι η Ελλάδα, μέσα από τις συμφωνίες πολλαπλών επενδύσεων με την αμερικανική κυβέρνηση, προσδοκά περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επομένως, ευημερία των Ελλήνων πολιτών, υπογραμμίζοντας πως «Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει πλέον σαφές αποτύπωμα σε τρία επίπεδα: ενέργεια, ναυπηγεία και λιμενικές υποδομές. Πρώτον, μετά τις συμφωνίες για την εξόρυξη υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και στο Ιόνιο με τη συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών, περνάμε σε μια φάση όπου το LNG και οι σχετικές υποδομές μεταφοράς του αποκτούν κεντρικό ρόλο. Η Αμερική εξορύσσει σχιστολιθικό αέριο, θέλει να το εξάγει σε φίλους και συμμάχους στην Ευρώπη και η Ελλάδα προσφέρει τα λιμάνια και τον ισχυρό στόλο της για να γίνει αυτό πράξη. Δεύτερον, έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις για αμερικανικές επενδύσεις σε ελληνικά λιμάνια κομβικής γεωστρατηγικής θέσης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ελευσίνα, όπου αναβαθμίζονται τα ναυπηγεία με τη στήριξη της US International Development Finance Corporation και δημιουργούνται νέες δυνατότητες αποθηκευτικών, λιμενικών και ενεργειακών χρήσεων. Τρίτον, η χώρα μας έχει στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη ναυτιλία. Το LNG είναι το μόνο ρεαλιστικό καύσιμο που υπάρχει στην παγκόσμια αγορά και διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα του ναυτιλιακού κλάδου, ανταγωνιστικές τιμές και προστασία των οικονομιών των κρατών».

Σχετικά με τις κοινές ελληνο – αιγυπτιακές πρωτοβουλίες στη ναυτιλία και την ενέργεια και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, ο κ. Κικίλιας διευκρίνισε ότι «Με την Αίγυπτο δεν έχουμε απλώς μια παραδοσιακή σχέση φιλίας, αλλά μια συνεργασία που μπαίνει σε νέα φάση, με πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο. Στο Κάιρο, τόσο στο Διεθνές Συνέδριο TransMEA 2025, όσο και στις διμερείς επαφές με την αιγυπτιακή κυβέρνηση, συμφωνήσαμε ότι η διασύνδεση των λιμενικών υποδομών, οι κοινές πρωτοβουλίες στη ναυτιλία και οι επενδύσεις στην ενέργεια θα λειτουργήσουν ως σταθεροποιητικός παράγοντας για όλη τη Μεσόγειο. Κεντρικός πυλώνας είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου, με το υποθαλάσσιο καλώδιο, που θα φέρει ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ελλάδα και στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και των δύο χωρών και της Ευρώπης συνολικά. Παράλληλα, ενισχύουμε τη συνεργασία στον ΙΜΟ και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, ώστε οι θέσεις μας για τη ναυτιλία να έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα. Ήδη, ελληνικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στη Διώρυγα του Σουέζ, σε έργα αντιρρύπανσης και περιβαλλοντικής προστασίας, κάτι που αποδεικνύει το βάθος και τη συνέχεια αυτής της συνεργασίας. Το χρονοδιάγραμμα είναι φιλόδοξο, αλλά ρεαλιστικό, με στόχο τα πρώτα απτά αποτελέσματα να φανούν μέσα στα επόμενα χρόνια, τόσο σε επενδυτικό όσο και σε επίπεδο ενεργειακής ασφάλειας και σταθερότητας στη ΝΑ Μεσόγειο».

Αναφερόμενος στη στρατηγική του υπουργείου για την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμένων και των θαλάσσιων διαδρομών, με παράλληλη διατήρηση της ομαλής λειτουργία της εμπορικής ναυτιλίας, ο υπουργός τόνισε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν σημαντικά τη ναυτιλία, διαβεβαιώνοντας ότι το υπουργείο θα συνεχίσει με αίσθημα ευθύνης να προασπίζει την ομαλή λειτουργία της ναυτιλίας ως κεντρικού πυλώνα της ευημερίας του πλανήτη. Όπως σημείωσε «Τα τελευταία χρόνια βιώσαμε αναταραχές που επηρέασαν κρίσιμες οδούς για το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο. Οι δράσεις μας για την αντιμετώπισή τους ήταν και παραμένουν πολυεπίπεδες: Στηρίξαμε και στηρίζουμε την ελληνική ναυτιλία και τον Έλληνα ναυτικό σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου, 24 ώρες το 24ωρο. Στηρίζουμε έμπρακτα ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην ασφάλεια των διεθνών θαλάσσιων οδών, όπως η επιχείρηση “Ασπίδες” στην Ερυθρά Θάλασσα, την οποία μάλιστα φιλοξενούμε στη χώρα, η επιχείρηση “ATALANTA” και η επιχείρηση “Ειρήνη”. Ταυτόχρονα, θέτουμε μετ’ επιτάσεως, αξιοποιώντας και τη θέση μας ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και εκλεγμένο σε περίοπτη θέση μέλος της Α’ Κατηγορίας του ΙΜΟ, το θέμα της ναυτιλιακής ασφάλειας και της ασφάλειας των ναυτικών σε όλα τα διεθνή όργανα. Η πανδημία και οι γεωπολιτικές αναταραχές ανέδειξαν τη σημασία της ναυτιλίας για το παγκόσμιο εμπόριο».

Ερωτηθείς για τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ο κ. Κικίλιας απάντησε ότι ο στόχος είναι τα νησιά να παραμένουν προσιτά για τους πολίτες και ελκυστικά για τον τουρισμό, ενώ ταυτόχρονα οι εταιρείες να μπορούν να επενδύουν, να δημιουργούν θέσεις εργασίας και να λειτουργούν σε ένα σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο που δεν θα αιφνιδιάζει ούτε την αγορά ούτε τον επιβάτη. Όπως ανέφερε «Παραλάβαμε το υπουργείο σε μια στιγμή όπου οι ακτοπλοϊκές εταιρείες είχαν ήδη ανακοινώσει αυξήσεις στα εισιτήρια κατά 15%, ενώ την προηγούμενη επταετία οι τιμές ανέβαιναν κάθε χρόνο, με συνολική αύξηση που έφτασε το 38%. Σε συνεργασία με την Προεδρία της Κυβέρνησης, τον αντιπρόεδρο και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καταφέραμε οι προαναγγελθείσες αυξήσεις να μην υλοποιηθούν, ενώ η ίδια η αγορά, μέσα από τον ανταγωνισμό, οδήγησε σε σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές που έφτασαν έως και 32%. Θέλω να επισημάνω ότι η ακτοπλοΐα είναι ελεύθερη αγορά, ωστόσο καταφέραμε να βρούμε τον τρόπο να στηρίξουμε τη μέση ελληνική οικογένεια και να προασπίσουμε το δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών να κάνουν διακοπές και να απολαύσουν το καλοκαίρι στα πανέμορφα νησιά της χώρας μας. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής μας, επεξεργαζόμαστε κίνητρα και εργαλεία για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου με πιο αποδοτικά, σύγχρονα πλοία, που θα έχουν χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα».

Τέλος, αναφορικά με την ικανοποίηση του πάγιου αιτήματος των ναυτικών για αύξηση του επιδόματος ανεργίας, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι έχει δρομολογηθεί η άμεση υλοποίησή του, επισημαίνοντας ότι «προχωράμε στην υλοποίηση ενός σχεδίου που προβλέπει σχεδόν διπλασιασμό του επιδόματος ανεργίας και ταυτόχρονα σημαντική διεύρυνση των κατηγοριών δικαιούχων. Σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και μετά από αναλογιστική μελέτη, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση και το μέτρο εντάχθηκε στον πολυετή προγραμματισμό του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ώστε να είναι βιώσιμο και μόνιμο και να μην αποτελεί μια συγκυριακή παρέμβαση».

Και πρόσθεσε: «Με αυτόν τον τρόπο, χιλιάδες ναυτικοί που μέχρι χθες λάμβαναν χαμηλότερη στήριξη από το γενικό καθεστώς επιδομάτων ή έμεναν εκτός προστασίας, πλέον καλύπτονται. Ικανοποιούμε ένα πάγιο αίτημα της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, διορθώνουμε μια αδικία πολλών ετών και στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα, ότι η πολιτεία αναγνωρίζει έμπρακτα τη συμβολή των ναυτικών και της οικογένειάς τους στην εθνική οικονομία. Είναι μια παρέμβαση με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, που ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας για τους ανθρώπους της θάλασσας και κάνει πιο ελκυστική την παραμονή και την είσοδο νέων στο ναυτικό επάγγελμα».