Κικίλιας για τα λιμάνια Πειραιά και Ελευσίνας: Οι συμφωνίες είναι αυτές που είναι για να τηρούνται από όλες τις πλευρές

THESTIVAL TEAM

Το μήνυμα ότι «οι συμφωνίες είναι αυτές που είναι για να τηρούνται από όλες τις πλευρές» έστειλε ο Βασίλης Κικίλιας με αφορμή την κόντρα ΗΠΑ-Κίνας για το λιμάνι του Πειραιά.

Ειδικά, δε, για το λιμάνι της Ελευσίνας ο υπουργός Ναυτιλίας είπε ότι «είναι μια στρατηγικής σημασία επένδυση. Η νομοθετική πρωτοβουλία από το υπουργείο Ανάπτυξης αφορά τη χρήση των εκτάσεων του ναυπηγείου για παρεμπίπτουσες λειτουργίες».

«Η πλήρης παραχώρηση είναι προϊόν διαγωνιστικής διαδικασίας ή συμφωνίας διακρατικής» πρόσθεσε ο κ. Κικίλιας μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Όπως εξήγησε «το 20% του παγκόσμιου ναυτικού στόλου είναι ελληνικών συμφερόντων. Για να μεταφερθεί το αμερικανικό LNG από τις ακτές των ΗΠΑ στην Ευρώπη μετά τις συμφωνίες που υπεγράφησαν απαιτείται ο ελληνικός στόλος. Όποιος ελέγχει τις θαλάσσιες οδούς και τις υποδομές κυριαρχεί στον πλανήτη. Η Ελλάδα έχει κομβικές υποδομές για τη χρήση αυτή. Αυτός που θα έρθει και θα κάνει επενδύσεις θα έχει τη δυνατότητα να κυριαρχεί στο οικονομικό επίπεδο. Για εμάς σημαίνει θέσεις εργασίας, πλούτο και ανάπτυξη για τη χώρα, και μια βαριά βιομηχανία που έχει ανάγκη η χώρα»

«Χαιρόμαστε για τις επενδύσεις που γίνονται αλλά ο στόχος μας είναι να ευημερήσει η κοινωνία» κατέληξε ο Βασίλης Κικίλιας.

