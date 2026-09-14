Κικίλιας για μεταναστευτικό: Απαραίτητη η δημιουργία κλειστής δομής στο Ηράκλειο – Εχθροί μας είναι οι σύγχρονοι δουλέμποροι

Στη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων, στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα και στη μείωση κατά 60% των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία, καθώς και στην ανάγκη δημιουργίας κλειστής δομής στο Ηράκλειο, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην πρωινή εκπομπή του OPEN “Ώρα Ελλάδος” και στους δημοσιογράφους, Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρόσληψη 420 νέων Δόκιμων Λιμενοφυλάκων και τοποθετήθηκε για το πολιτικό σκηνικό, την κατάσταση στην Κεντροαριστερά και τον Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας ότι το αποτέλεσμα των εκλογών εξαρτάται από την πολιτική της κυβέρνησης και από το κατά πόσο οι πολίτες θα δουν στην καθημερινότητά τους ουσιαστική στήριξη απέναντι στην ακρίβεια, τον πληθωρισμό και το αυξημένο κόστος ζωής.

Αναφερόμενος στο ναυάγιο με μετανάστες νότια της Γαύδου, όπου 51 άνθρωποι διασώθηκαν, ένας εντοπίστηκε νεκρός και συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοουμένους, ο κ. Κικίλιας σημείωσε: «Η διάσωση έγινε ανοιχτά των χωρικών μας υδάτων. Εκεί στην περιοχή, υπάρχουν μόνο εμπορικά πλοία. Αυτά είναι bulk, ξηρού φορτίου, LNG κτλ. Από αυτά τα πλοία έγινε η πρώτη προσπάθεια διάσωσης μέχρις ότου φτάσουν τα πλοία του Λιμενικού Σώματος και της Frontex, τα drones, εναέρια μέσα κ.ο.κ.

«Θα συνεχίσω να το λέω και θα επιμένω. Εμείς έχουμε θαλάσσια σύνορα και τα φυλάμε με τιτάνιες προσπάθειες των αντρών και γυναικών του Λιμενικού Σώματος. Παράλληλα, έχουμε κάνει και χιλιάδες διασώσεις. Χιλιάδες ανθρώπινες ζωές έχουν σωθεί στο Αιγαίο ή στη Μεσόγειο επειδή άντρες και γυναίκες του Λιμενικού έχουν πάει και έχουν κάνει search and rescue. Όμως, στο τέλος της ημέρας οι σύγχρονοι δουλέμποροι, αυτή η μάστιγα, αυτοί οι εγκληματίες είναι ο εχθρός μας. Αυτούς κυνηγάμε, αυτούς δεν αφήνουμε σε ησυχία. Γι’ αυτόν το λόγο αναβαθμίσαμε όλη την επιχειρησιακή μας δυνατότητα και στη Μεσόγειο πλέον και με άλλα σκάφη, drones και εναέρια της Frontex και με δικό μας αξιωματικό στη Λιβύη», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά τις ροές από την Τουρκία, ο Υπουργός δήλωσε: «Από εκεί έχουμε 60% μείωση των μεταναστευτικών ροών. Πρέπει να πω ότι στο κομμάτι αυτό υπάρχει συνεργασία με την αντίστοιχη τουρκική ακτοφυλακή και γι’ αυτό και οι ροές έχουν μειωθεί τόσο πολύ από τα τουρκικά παράλια».

Για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη από τη Λιβύη, επισήμανε ότι η προσωρινή κλειστή δομή στα Χανιά έχει βοηθήσει σημαντικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να δημιουργηθεί αντίστοιχη δομή και στο Ηράκλειο. «Αυτό το οποίο έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια σε όλα τα άλλα νησιά, θα έπρεπε να έχει γίνει και στην Κρήτη. Κάποιοι, όμως, το εμποδίζουν και του βάζουν τρικλοποδιά. Δηλαδή, να γίνει τι; Ένα προσωρινό κέντρο και στο Ηράκλειο, έτσι ώστε αυτούς τους ανθρώπους να μην τους έχουμε μέσα στο λιμάνι», ανέφερε.

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε και τον αποτρεπτικό χαρακτήρα της κλειστής δομής: «Είναι αποτρεπτικό το να υπάρχει μια κλειστή δομή. Γιατί ξέρει αυτός ο οποίος θα έρθει από απέναντι ή από νότια, πλέον από τη Λιβύη, ότι δεν θα έρθεις εκεί και μετά θα φύγεις. Θα έρθεις εκεί και θα πας σε μια κλειστή δομή και θα ελεγχθείς αν νόμιμα έχεις μπει στη χώρα ή όχι. Αν είσαι πρόσφυγας περνάς. Αν δεν είσαι, γυρίζεις πίσω».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Υπουργός ανακοίνωσε την προκήρυξη για την πρόσληψη 420 νέων Δόκιμων Λιμενοφυλάκων, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για σημαντική και κρίσιμη ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής σε ανθρώπινο δυναμικό.

Ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι έχει ήδη δώσει από την Παρασκευή εντολή, ώστε να προχωρήσει η δημοσίευση της προκήρυξης σε ΦΕΚ. Οι θέσεις κατανέμονται σε 126 θέσεις Γενικής Κατηγορίας, 210 για υποψηφίους που έχουν υπηρετήσει στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων και 84 για Υποβρύχιους Καταστροφείς του Πολεμικού Ναυτικού.

Η επιλογή θα γίνει με σύστημα μοριοδότησης και συγκεκριμένα κριτήρια, ενώ προβλέπονται υγειονομικές, αθλητικές και ψυχομετρικές εξετάσεις και δυνατότητα υποβολής ενστάσεων στο ΑΣΕΠ.

«Η διαδικασία θα είναι διαφανής και όλα θα γίνουν ψηφιακά και ηλεκτρονικά», τόνισε ο Υπουργός, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η διαδικασία των προσλήψεων να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, ώστε να ακολουθήσει η εκπαίδευση των νέων λιμενοφυλάκων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πρακτική εκπαίδευση. «Αποφασίσαμε με τον κύριο Αρχηγό ότι σημαντικό κομμάτι του δόγματος θα αφορά την πρακτική εκπαίδευσή τους στα λιμεναρχεία και στο πεδίο, έτσι όπως πρέπει να είναι», ανέφερε.

Αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό, ο κ. Κικίλιας είπε: «Καταρχάς, θα ήθελα να πω είναι πολύ προβληματικό για το πολιτικό μας σύστημα ότι δεν υπάρχει άλλος δεύτερος πόλος. Το εννοώ. Και δεν πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κερδίσει από τη στιγμή που κατέρρευσε ο άλλος πόλος της κεντροαριστεράς. Μάλλον για όλα τα δεινά της διακυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, ερωτούν πλέον εμάς οι πολίτες και μας ζητάνε το λόγο. Γιατί; Γιατί βλέπουν μόνο σε εμάς τη δυνατότητα, την πιθανότητα να βελτιωθούμε ή να βρεθεί λύση».

Ερωτηθείς για τον Αντώνη Σαμαρά, απάντησε: «Χαίρομαι γιατί είδα ότι ο Πρωθυπουργός ζήτησε να κοιτάξουμε τη δουλειά μας, να απαντώνται όλα αυτά τα οποία πρέπει, αλλά να πέσουν οι τόνοι. Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη, δεν είναι κόμμα και τους αγκαλιάζει όλους. Είναι μεγάλη παράταξη και σε καμία των περιπτώσεων δεν πρόκειται να μπει στη διαδικασία των διενέξεων», σημειώνοντας ότι «τον Αντώνη Σαμαρά, τον Κώστα Καραμανλή, τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και όλους τους πρώην αρχηγούς μας τους τιμούσαμε, τους τιμούμε και θα τους τιμούμε».

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι το κρίσιμο για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι ποιος βρίσκεται απέναντί της, αλλά το πώς η ίδια θα ανταποκριθεί στα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. «Εμείς δίνουμε μάχη για να πείσουμε τους συμπολίτες μας ότι τους στηρίζουμε, τους βοηθάμε και ενδιαφερόμαστε για την καθημερινότητά τους, τα προβλήματα, την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, τις τιμές ενέργειας, τις τιμές των προϊόντων στο ράφι κλπ. Αυτά απασχολούν και ενδιαφέρουν τον κόσμο. Είναι αδιάφορο ποιος είναι απέναντι, είτε ΣΥΡΙΖΑ είτε ΠΑΣΟΚ είτε όποιοι μπορεί να υπάρξουν δεξιά μας και λοιπά».

Και πρόσθεσε: «Θα το πω για πολλοστή φορά. Το αποτέλεσμα των εκλογών εξαρτάται αποκλειστικά από τη συμπεριφορά μας, την πολιτική μας, τη μη αλαζονεία και τον τρόπο που θα βρούμε να στηρίζουμε καθημερινά τα λαϊκά νοικοκυριά, τη μεσαία τάξη και τους πολλούς, τους μικρούς, τους αυτοαπασχολούμενους, τις οικογενειακές επιχειρήσεις», σημειώνοντας ότι «δεν πρέπει να μας απασχολεί ούτε ο κύριος Σαμαράς, ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης, ούτε κανείς. Είναι στα δικά μας χέρια. Αφορά σκληρή δουλειά, σκληρή προσπάθεια, ειλικρίνεια με τον κόσμο. Να πούμε αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε».

Και κατέληξε: «Ό,τι πόρους έχουμε και ό,τι υπάρχει, πρέπει να διοχετεύεται σε αυτούς, στους πολλούς. Στοχευμένα και μετρήσιμα. Και αυτό να το βλέπουν στην τσέπη τους, στη συγκράτηση των τιμών στην ενέργεια και στα τρόφιμα, να το βλέπουν στα παιδιά τους και στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζεται καθημερινά η ζωή τους. Γιατί μαζί με τα μεγάλα υπάρχουν και τα καθημερινά που είναι εξίσου σημαντικά. Αυτό θα οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία σε τρίτη διακυβέρνηση και όχι τι λέμε πολιτικά στον οποιοδήποτε άλλο πόλο, κόμμα, ή εν δυνάμει κόμμα το οποίο θα δημιουργηθεί».