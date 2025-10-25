Κικίλιας: 85 χρόνια μετά το “Όχι”, θλίβομαι γι’ αυτά που συμβαίνουν με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

«Δεν μπορώ να διανοηθώ 85 χρόνια μετά το μεγάλο “ΟΧΙ” που είπαν οι πρόγονοί μας, οι οποίοι πολέμησαν στα βουνά της Β. Ηπείρου, μάτωσαν και έχασαν τη ζωή τους, ότι τίθεται θέμα και χρειάζεται μια τροπολογία για αυτό το οποίο έπρεπε να είναι δεδομένο: το τι συμβολίζει το μνημείο του “Αγνώστου Στρατιώτη” και με ποιο τρόπο πρέπει να περιφρουρούμε την ιστορία μας και τους αγώνες των προγόνων μας. Θλίβομαι για όλο αυτό και πρέπει να πω ότι αφορά όλους. Υπάρχει τοξικότητα, λαϊκισμός, καιροσκοπισμός και μικροπολιτικές τακτικές σε αυτή τη δημόσια συζήτηση» δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τ/σ MEGA και στους δημοσιογράφους Ντίνο Σιωμόπουλο και Στέλλα Γκαντώνα.

Όπως σημείωσε, «σε ό,τι έχει να κάνει με όσους προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτούς τους γονείς για τους οποίους έχω μιλήσει πρώτος, λέγοντας “κάτω τα χέρια από τους γονείς”, κανείς δεν έχει δικαίωμα να σχολιάσει τον πόνο τους, τον αγώνα τους και το πώς θέλουν να εκφραστούν, δεν τίθεται καμία αμφιβολία, κανένα θέμα. Άκουσα πριν ότι γίνονται προσπάθειες να ξεχαστεί το θέμα των Τεμπών. Δεν πρόκειται να ξεχαστεί το θέμα των Τεμπών. Θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη και εκεί πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιος έχει ευθύνη, πού και γιατί. Οπότε δεν πρόκειται ούτε να ξεχαστεί, ούτε να κουκουλωθεί. Όμως, θλίβομαι για την εικόνα την οποία βλέπω. Τα μεγάλα προβλήματα του κόσμου δεν είναι αυτά. Κάνατε δημοσκόπηση πριν από λίγες μέρες στο MEGA. Τα θέματα της ακρίβειας, ο τρόπος με τον οποίο οι μισθοί πρέπει να αντιστοιχούν στο κόστος ζωής, η στήριξη της ελληνικής οικογένειας, πώς πρέπει να δοθούν κίνητρα για να γυρίσουν οι νέοι άνθρωποι πίσω στη χώρα… αυτά είναι το πρώτο μέλημα και πρέπει να είναι το πρώτο μέλημα της κυβέρνησης. Τα υπόλοιπα είναι μικροπολιτική, αυτές οι συζητήσεις δεν με εκφράζουν».

Σχετικά με το πρόσφατο ταξίδι που πραγματοποίησε στις ΗΠΑ και τη διεύρυνση συνεργασιών της χώρας με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο κ. Κικίλιας τόνισε: «Η αμερικανική κυβέρνηση έχει ως στόχο, να εξάγει τα επόμενα τρία χρόνια φυσικό αέριο 750 δισ. ευρώ. Κάνει εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου και θέλει να κάνει εξαγωγές σε φίλους και συμμάχους. Υπάρχει μια μοναδική ευκαιρία για κορυφαία συμφωνία στο επίπεδο των δύο χωρών, έτσι ώστε η Ελλάδα να καταστεί ενεργειακός πόλος και μέσα από το δικό της στόλο – τα 5.800 πλοία της ελληνόκτητης ποντοπόρου ναυτιλίας – να μπορέσει να μεταφέρει αυτό το LNG, αξιοποιώντας τη Ρεβυθούσα, το FSRU και τους ανάστροφους αγωγούς από την Αλεξανδρούπολη σε επτά ευρωπαϊκές χώρες. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να προσελκύσει αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα σε υποδομές, λιμάνια, σε FSRU, σε αγωγούς και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας σε έναν βαρύ κλάδο της οικονομίας που δεν είχαμε. Είναι ένας νέος τρόπος να έχουν καλά πληρωμένες δουλειές τα παιδιά μας και η επόμενη γενιά και ταυτόχρονα, να έχει η χώρα μας ενεργειακή ασφάλεια. Όλο αυτό απέναντι στους γείτονές μας, σε μια ασταθή κατάσταση που επικρατεί στον πλανήτη. Και αυτό να οδηγήσει σε περαιτέρω αναβάθμιση των σχέσεών μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ενίσχυσή μας και στον ευρωπαϊκό χώρο και στη γειτονιά μας. Εμπλέκει και την Αίγυπτο, την Κύπρο, φυσικά και το Ισραήλ. Νομίζω ότι είναι το project των επόμενων 25 χρόνων».

Τέλος, αναφορικά με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο Υπουργός δήλωσε: «Είναι μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα, μια πολύ δυναμική γυναίκα και επιτυχημένη επαγγελματίας. Θυμίζω ότι έχει track record πάνω από 90% ως Γενική Εισαγγελέας στην Καλιφόρνια. Είναι ένθερμη υποστηρίκτρια του πλάνου που προανέφερα, δηλαδή ναυπηγεία – ναυτιλία – ενέργεια, με στόχο την ευημερία, τον πλούτο και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στους δύο λαούς. Μέσα από την Ελλάδα θα περάσει όλη αυτή η επένδυση. Η κα Γκιλφόιλ είναι στοχοπροσηλωμένη, σκληρή στη δουλειά της, είναι σκληρή διαπραγματεύτρια και φυσικά, θα υπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα στην Ελλάδα. Όμως, είναι εμφανής η αγάπη της για τη χώρα μας και η διάθεσή της να στηρίξει τις κοινές προσπάθειες. Αυτό θα μας ωφελήσει».