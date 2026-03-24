Κικίλιας: 56 εκατ. ευρώ για να συγκρατηθούν οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Στα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών και βασικών κλάδων της οικονομίας αναφέρθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Κάθε πρόβλεψη είναι παρακινδυνευμένη για τις συνέπειες από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή σημείωσε ο υπουργός, ενώ αναφέρθηκε και στην περσινή ανάσχεση των αυξήσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω της μείωσης κατά 50% των λιμενικών τελών.

Όσον αφορά τη στήριξη των πολιτών αλλά και του κλάδου της ακτοπλοΐας, ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι η κυβέρνηση έδωσε άμεσα 56 εκατ. ευρώ από τις εκπτώσεις που μέχρι τώρα επωμίζονταν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, ώστε να μπορέσουν να συγκρατηθούν οι τιμές των εισιτηρίων.

«Σεβόμαστε και στηρίζουμε την ακτοπλοΐα», δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας, σημειώνοντας ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τουρισμό και το real estate που αποτελούν βασική πηγή εσόδων για την ελληνική οικονομία.

«Αν τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, θα χρειαστούν 45 με 60 ημέρες για να αποκλιμακωθεί η αγορά ενέργειας», πρόσθεσε.

Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε και στην ποντοπόρο ναυτιλία και την κατάσταση στο στενό του Ορμούζ. Συνολικά 138 ελληνόκτητα ή ελληνικής σημαίας πλοία βρίσκονται πλησίον του Στενού του Ορμούζ, είπε.

«Επικοινωνούμε καθημερινά με αυτά τα πλοία μέσω του θαλάμου επιχειρήσεων και δίνουμε οδηγίες», πρόσθεσε ο υπουργός.

«Η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός, έχουν αποδείξει ότι σε κάθε κρίσιμη στιγμή στηρίζουν την κοινωνία και τους πολίτες», επεσήμανε ο κ. Κικίλιας.

Τέλος, ο κ. Κικίλιας, αναφέρθηκε και στη δίκη για τα Τέμπη, τονίζoντας ότι «η Ελλάδα είναι μια χώρα που αφήνει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».

«Από την πρώτη ημέρα της τραγωδίας των Τεμπών έχω πει ότι ό,τι και να λένε οι γονείς όπως και να εκφράζονται, μόνο δίκιο μπορείς να τους δώσεις», ανέφερε.

«Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θέλουμε να γίνει η δίκη των Τεμπών; Εχει ακουστεί από όλα τα κυβερνητικά στελέχη. Προφανώς από αυτό που είδαμε εχθές η αίθουσα δεν πληρεί τις προυποθέσεις. Πρέπει να βρουν έναν τρόπο οι υπεύθυνοι να λυθεί το πρόβλημα», κατέληξε ο κ. Κικίλιας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

