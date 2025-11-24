Κεραμέως: Το ισοζύγιο μετανάστευσης έχει γυρίσει θετικά, περισσότεροι επιστρέφουν στην Ελλάδα

Για την ποιοτική βελτίωση της αγοράς εργασίας και την επιστροφή ταλέντων από το Εξωτερικό στην Ελλάδα μίλησε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως στο πάνελ «Rebuilding Tomorrow: Leading for People and Planet» του Fortune Greece CEO Initiative 2025.

Η κ. Κεραμέως ανέλυσε την τρέχουσα συγκυρία, όπου η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων δεκαεπτά ετών, αλλά το επίκεντρο έχει μετατοπιστεί στην έλλειψη εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων.

Παράλληλα, σημείωσε πως η ποιοτική βελτίωση της αγοράς εργασίας εξαρτάται πλέον από την ενεργό προσέγγιση Ελλήνων εξωτερικού, μέσα από οργανωμένες δράσεις σε μεγάλες πόλεις του κόσμου και στρατηγική συνεργασίας με εταιρείες που αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό.

Όπως υπογράμμισε, το ισοζύγιο μετανάστευσης έχει γυρίσει θετικά, με περισσότερους να επιστρέφουν στην Ελλάδα από το εξωτερικό, κάτι που επιβεβαιώνει τη δυναμική της αγοράς και τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης.