Κεραμέως για βιβλίο Τσίπρα: Σοκαριστική η ελαφρότητα με την οποία περιγράφει γεγονότα που πήγαν να ρίξουν τη χώρα στα βράχια

Tο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη» σχολίασε, μεταξύ άλλων στην τηλεόραση του MEGA η υπουργός Εργασίας. Όπως ανέφερε, δεν το έχει διαβάσει ολόκληρο, παρά μόνο αποσπάσματα που έχουν δημοσιοποιηθεί.

«Συγκρατώ δύο πράγματα», σημείωσε. «Πρώτον, βρίσκω σοκαριστικό τον τρόπο, την ελαφρότητα με την οποία διηγείται περιστατικά που πήγαν να ρίξουν τη χώρα στα βράχια και την τελευταία στιγμή, επειδή ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2015 η συμφωνία, τελικά δεν πέσαμε στα βράχια. Είναι πολύ νωπές οι εικόνες των ανθρώπων που έκαναν ουρές στα ATM για να πάρουν 60 ευρώ, για βενζίνη, τα 120 δισ. ευρώ που χρεώθηκε η χώρα. Δεν μπορείς να διηγείσαι με τέτοια ελαφρότητα περιστατικά που κινδύνευσαν να καταστρέψουν τη χώρα μας».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι το βιβλίο «έχει από την άλλη έναν χαρακτήρα να μας υπενθυμίζει όλα αυτά που ζήσαμε, για να μην τα ξαναζήσουμε ποτέ. Τέτοιες καταστάσεις δεν αξίζουν στον ελληνικό λαό». Όπως είπε, «ο κ. Τσίπρας μιλά για το παρελθόν, η Νέα Δημοκρατία μιλά για το παρόν και το μέλλον». Και κατέληξε: «Το 2027, που θα γίνουν οι εκλογές, για αυτά θα κριθούμε· θα κριθούμε για όλα όσα ως κυβέρνηση υλοποιήσαμε από το 2023 που έγιναν οι εκλογές».