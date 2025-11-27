MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως για συλλογικές συμβάσεις: Αυτή η συμφωνία δεν έχει κομματικό πρόσημο, έχει εθνικό πρόσημο

THESTIVAL TEAM

Τον οδικό χάρτη για την πλήρη επαναφορά και ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας παρουσίασε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο ERTnews Radio 105,8.

Όπως τόνισε, η συμφωνία κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων αποτελεί ένα «ιστορικό βήμα» που ανοίγει τον δρόμο για ουσιαστικές αυξήσεις μισθών και ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων.

Δύο κρίσιμα βήματα – Δεκέμβριο ο οδικός χάρτης, Ιανουάριο η νομοθέτηση

Η υπουργός ανακοίνωσε ότι τον Δεκέμβριο θα σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο εθνικός οδικός χάρτης για την αύξηση της κάλυψης των Συλλογικών Συμβάσεων, ενώ στις αρχές του νέου έτους θα έρθει στη Βουλή η νομοθέτηση της κοινωνικής συμφωνίας, «το ταχύτερο δυνατό».

«Είναι πρώτη προτεραιότητα να το φέρω γρήγορα στη Βουλή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τι αλλάζει στις Συλλογικές Συμβάσεις

Η συμφωνία εισάγει τρεις κομβικές μεταρρυθμίσεις:

  1. Πιο εύκολη σύναψη και επέκταση ΣΣΕ
    Το όριο κάλυψης για την επέκταση μειώνεται από 50% σε 40%.
    Επιπλέον, εισάγεται ένας δεύτερος διάδρομος επέκτασης: αν μια σύμβαση υπογραφεί από τη ΓΣΕΕ και έναν από τους τριτοβάθμιους εργοδοτικούς φορείς —όπως τον ΣΕΒ, τον ΣΕΤΕ, την ΕΣΕΕ ή τη ΓΣΕΒΕΕ— η επέκταση γίνεται χωρίς εξέταση ποσοστού κάλυψης.
  2. Πλήρης μετενέργεια
    Η μεγαλύτερη θεσμική αλλαγή αφορά τη μετενέργεια:
    • Μέχρι σήμερα ίσχυε μόνο ο βασικός μισθός και τέσσερα επιδόματα.
    • Πλέον, μετενεργούν όλοι οι όροι μιας σύμβασης: μισθολογικοί, εργασιακοί, άδειες, δικαιώματα, επιδόματα.
      Η σύμβαση συνεχίζει να ισχύει στο σύνολό της μέχρι να συναφθεί νέα κλαδική ή ατομική.
  3. Αποκατάσταση ισορροπίας στον ανταγωνισμό
    Η υπουργός τόνισε ότι η επέκταση των ΣΣΕ θα περιορίσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν με διαφορετικά εργασιακά δεδομένα.

«Η συμφωνία έχει εθνικό, όχι κομματικό πρόσημο»

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, η Νίκη Κεραμέως επεσήμανε ότι η συμφωνία αποτελεί προϊόν επτά μηνών μυστικών και εντατικών διαβουλεύσεων με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους.

Σε σχέση με τις δηλώσεις της Έφης Αχτσιόγλου περί «ιστορικού ψέματος», η υπουργός απάντησε ότι «τότε θεωρεί πως όλοι οι κοινωνικοί εταίροι της χώρας λένε ψέματα».

Νίκη Κεραμέως

