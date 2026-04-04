Κεραμέως για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η θέση μας είναι “όλα στο φως” – Θα αξιολογηθεί κάθε περίπτωση διαφορετικά

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις νέες δικογραφίες που βρίσκονται στη Βουλή και αφορούν βουλευτές της ΝΔ, για τους οποίους ζητείται άρση ασυλίας μίλησε στον ΣΚΑΪ η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Όπως τόνισε η υπουργός, η θέση της ΝΔ είναι να έρθουν «όλα στο φως», ενώ έκλεισε το παράθυρο για πρόωρες εκλογές.

Αρχικά, ερωτώμενη για το εάν υπάρχει πολιτικό και ηθικό ζήτημα για την κυβέρνηση, η κ. Κεραμέως απάντησε: «Να είμαστε ειλικρινείς, είναι μια πάρα πολύ δυσάρεστη υπόθεση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επ’ αυτού. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει αξιολόγηση. Οι δικογραφίες έφτασαν αργά το βράδυ στη Βουλή, κάθε περίπτωση όπως φαίνεται είναι διαφορετική, ενώ διαφορετική είναι και η φερόμενη εμπλοκή του καθενός, άρα χρίζει ατομικής αξιολόγησης και προφανώς από κει και πέρα η ΝΔ έχει μια ξεκάθαρη στάση υπέρ της άρσης ασυλίας. Η δική μας θέση είναι όλα στο φως και πρέπει όλα να διερευνηθούν. Και όπως είδατε. Σε πάρα πολύ γρήγορους χρόνους, αμέσως, δόθηκαν οι παραιτήσεις τριών υπουργών των οποίων τα ονόματα απλώς εμφανίζονται στις δικογραφίες και ήδη ο πρωθυπουργός προχώρησε σε αλλαγές».

Για το εάν θα ζητηθεί η παράδοση της έδρας των βουλευτών η κ. Κεραμέως σχολίασε πως: «Η υπόθεση προχωράει πολύ γρήγορα. Προφανώς όλα αυτά θα τα δούμε κεντρικά».

«Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι πως όλα αυτά είδαν το φως και οι έρευνες αυτές ξεκίνησαν από τις ελληνικές αρχές», σημείωσε η υπουργός.

Για το αίτημα της αντιπολίτευσης για εκλογές, η υπουργός Εργασίας ανέφερε πως «εμείς λέμε πως η συγκεκριμένη περίπτωση είναι σοβαρή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό και ο πρωθυπουργός αμέσως, με πολύ γρήγορες αντιδράσεις προέβη στις χτεσινές κινήσεις. Θα αξιολογηθεί κάθε περίπτωση διαφορετικά, η άρση ασυλίας είναι μια πάγια αρχή της ΝΔ και θα ακολουθηθεί. Από κει και πέρα, μην ξεχνάμε πως αυτή η κυβέρνηση έχει εκλεγεί με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, η χώρα έχει προχωρήσει σε πάρα πολλούς τομείς, λάθη γίνονται και έχουν γίνει λάθη. Εκλογές θα γίνουν σε έναν χρόνο από σήμερα, την άνοιξη του 2027, όπως προβλέπεται».