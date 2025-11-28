Κεραμέως: Έχουμε περιθώρια βελτίωσης στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Για την ιστορική συμφωνία με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τα οφέλη που θα έχουν οι εργαζόμενοι, μίλησε στον ΣΚΑΪ η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Όπως ανέφερε αρχικά η υπουργός: «Τα τελευταία χρόνια έχει επέλθει μια μεγάλη αλλαγή στην αγορά εργασίας. Έχουμε μεγάλη μείωση της ανεργίας, έχουμε μια πολύ μεγάλη τόνωση της απασχόλησης, οι περισσότεροι συμπολίτες μας δουλεύουν, μισό εκατ. περισσότεροι από το 2019. Έχουμε μια μεγαλύτερη συμμόρφωση με την εργασιακή και ασφαλιστική νομοθεσία. Άρα τα μεγέθη και τα στοιχεία αγοράς είναι τα καλύτερα από εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όμως, υπήρχε ένα στοιχείο στο οποίο έχουμε πάρα πολύ σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Και αναφέρομαι στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Μπορεί να επεκταθεί πολύ η προστασία που παρέχεται σε εργαζομένους από συλλογικές συμβάσεις».

Και σημείωσε πως: «Τον Δεκέμβριο, πρέπει το υπουργείο Εργασίας να εκδώσει έναν οδικό χάρτη, σε συμμόρφωση με μια ευρωπαϊκή οδηγία για να αυξηθεί το ποσοστό κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις. Υπήρχαν δύο δρόμοι. Ο εύκολος ήταν να πάμε στη Βουλή να νομοθετήσουμε ως κυβέρνηση και να πούμε η κυβέρνηση θα κάνει «1,2,3». Ο πιο δύσκολος δρόμος, που δεν είχε επιτευχθεί ποτέ στο παρελθόν, είναι να πάμε να επιδιώξουμε μια εθνική κοινωνική συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων. Αυτό ξεκίνησε τον Μάιο, σε τεχνικό επίπεδο και εν συνεχεία ξεκινήσαμε να συναντιόμαστε σε επίπεδο ηγεσίας με τους κοινωνικούς εταίρους».

Η κ. Κεραμέως τόνισε πως είναι πολύ σημαντικό πως υπάρχει εθνική συνεννόηση, ενώ συνέχισε λέγοντας πως η συμφωνία διασφαλίζει ότι θα συνάπτονται πιο εύκολα και θα επεκτείνονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ενώ παράλληλα οι συμβάσεις στον τουρισμό, στους τραπεζοϋπαλλήλους, στο μέταλλο, προβλέπουν μισθούς που είναι υψηλότατοι από τον κατώτατο.

«Το δεύτερο μέτρο που προβλέπεται είναι πως όταν λήγουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, πλέον ο εργαζόμενος θα προστατεύεται μέχρι να συναφθεί η καινούρια σύμβαση», επισήμανε.

Τρίτο απτό της συμφωνίας είναι πως «εάν υπάρχει διαφωνία μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, πηγαίνουμε στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ). Πλέον, γίνονται δύο ρυθμίσεις σχετικά με την ταχύτερη επίλυση των διαφορών».

«Η ουσία είναι πως περισσότεροι εργαζόμενοι προστατεύονται από τις συλλογικές συμβάσεις», τόνισε η κ. Κεραμέως.

Για τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης η υπουργός ανέφερε πως «όποια κριτική ασκείται πλέον ασκείται στους κοινωνικούς εταίρους. Δεν είναι μια μονομερής πράξη της κυβέρνησης, είναι μια συλλογική προσπάθεια κυβέρνησης και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων».