Κεφαλογιάννης για αντιπυρική περίοδο: Βασικός μας στόχος να περιορίσουμε ακόμη περισσότερο τις φωτιές από την έναρξή τους

Ευρεία συντονιστική σύσκεψη για την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου στην Αττική πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα (09/03) στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπό τον υπουργό Γιάννη Κεφαλογιάννη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πυροσβεστικής, της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στη σύσκεψη, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης επισήμανε, μεταξύ άλλων, πως «πέρυσι στην Αττική συνολικά εκδηλώθηκαν 95 πυρκαγιές από τις οποίες είχαμε συνολικά 24.000 στρέμματα με μέσο όρο τα 255 ανά πυρκαγιά. Σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας 20ετίας αυτό σημαίνει 30% λιγότερες πυρκαγιές, 45% μικρότερη καμένη έκταση και 35% λιγότερη καμένη έκταση ανά πυρκαγιά».

«To 93% των περιστατικών της περσινής περιόδου αντιμετωπίστηκαν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και αυτό δείχνει, ότι στην ουσία αρχίζουμε και αποκτούμε μία εμπειρία, που την αφομοιώνουμε, και στο τέλος της ημέρας επί του πεδίου έχει και το αποτέλεσμα που επιδιώκουμε. Συνεπώς, οι βασικοί στόχοι της επόμενης αντιπυρικής περιόδου είναι να περιορίσουμε ακόμη περισσότερο τις φωτιές από την έναρξή τους» συμπλήρωσε.

Τέλος ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σημείωσε ότι για την φετινή αντιπυρική περίοδο θα επιχειρούν από 21 με 23 εναέρια μέσα ανάλογα με την διαθεσιμότητα. Σε ό,τι αφορά τις δυνάμεις στην περιοχή της Αττικής, τόνισε, οτι την μάχη των πυρκαγιών θα δώσουν φέτος περισσότεροι από 4.100 γυναίκες και άντρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.