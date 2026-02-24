MENOY

Κεφαλογιάννη: Έχω δεχθεί πολύ άδικη κριτική ως μάνα, σωστή η διάταξη για την συνεπιμέλεια

Για τη διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης που αφορά τη συνεπιμέλεια και την κριτική που δέχθηκε γι’ αυτήν στη διαμάχη της με τον πρώην σύζυγό της, Μίνωα Μάτσα, τοποθετήθηκε το πρωί της Τρίτης η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Απαντώντας αρχικά στην ΕΡΤ για το αν θεωρεί άδικη την κριτική που της έγινε για τη διάταξη αυτή, η κυρία Κεφαλογιάννη απάντησε «δεν ξέρω τώρα, αν ένας πολιτικός είναι ωραίο να λέει ότι έχει δεχτεί άδικη κριτική, αλλά σίγουρα μπορώ να πω ότι ως μάνα έχω δεχτεί πάρα πολύ άδικη κριτική. Γιατί θέλω να πω ότι, όταν μία μητέρα ό,τι κάνει το κάνει για να προστατεύσει τα 4χρονα παιδιά της, νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να είναι κάτι που θα έπρεπε να το σέβεται ο καθένας και θα έπρεπε να το αντιλαμβάνεται ο καθένας».

Όσον αφορά την επίμαχη διάταξη σημείωσε ότι «την εισηγήθηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης» προσθέτοντας ότι «ήταν μία σωστή και δίκαιη διάταξη, η οποία ήρθε μαζί με κάποιες άλλες διατάξεις δικονομικού χαρακτήρα -όχι ουσιαστικές διατάξεις, ήτανε δικονομική διάταξη, δηλαδή έδινε δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη, δεν έλυνε από μόνη της ένα ουσιαστικό θέμα».

Κληθείσα, δε, να τοποθετηθεί επί της κριτικής ότι ήταν φωτογραφική διάταξη, η κυρία Κεφαλογιάνη είπε «ο αντίδικός μου είπε ότι είναι κάτι που το είχα ζητήσει εγώ, αλλά γι’ αυτό μην μπούμε τώρα στο θέμα το προσωπικό»

«Το ουσιαστικό θέμα είναι ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης πρότεινε μία διάταξη, η οποία όλοι λένε ότι ήταν ορθή και δίκαιη. Η διάταξη αυτή προϋπήρχε. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ήρθε και αποσαφήνισε υφιστάμενη διάταξη, διότι είχε δει ότι στην νομολογία κρινόταν διαφορετικά από τον κάθε δικαστή. Άρα αυτό τι ήτανε; Άδικο για τον κόσμο, για τους πολίτες που ήτανε σε τέτοιες αντιδικίες και άλλοι κρινόντουσαν αν έπεφταν σε έναν δικαστή που το ερμήνευε έτσι, με τον ένα τρόπο, και άλλοι με έναν άλλο. Άρα έχει σημασία ό,τι κάνουμε και ό,τι νομοθετούμε, να αφορά όλο τον κόσμο. Εδώ, μία διάταξη αφορά οποιονδήποτε είναι διάδικος σε τέτοια αντιδικία» συνέχισε η Όλγα Κεφαλογιάννη.

«Άρα νομοθετήσαμε από τη Βουλή, μέσα από διαδικασία σωστή η οποία είχε τέσσερις συνεδριάσεις στις επιτροπές, δύο μέρες συζήτησης στην Ολομέλεια και ονομαστική ψηφοφορία. Όταν γίνεται ονομαστική ψηφοφορία, ξέρετε πολύ καλά ότι όλοι κοιτάνε κάθε διάταξη τι σημαίνει. Υπερψηφίστηκε από 180 βουλευτές. Άρα πολύ παραπάνω από την κυβερνητική πλειοψηφία» κατέληξε η υπουργός Τουρισμού.

