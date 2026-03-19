Κεφαλογιάννη: Δε φαίνεται να έχουμε αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό λόγω του πολέμου – Η Ελλάδα θεωρείται ασφαλής προορισμός

Την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις υπογράμμισε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στην εκπομπή «Live Now» του ΕΡΤnews, επισημαίνοντας πως μέχρι στιγμής δεν καταγράφονται ουσιαστικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή.

«Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι δεν έχουμε κάποια επιρροή αυτή τη στιγμή, καθώς οι αυξομειώσεις σε κρατήσεις και ακυρώσεις είναι οριακές», τόνισε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά λόγω της αβεβαιότητας που δημιουργούν οι διεθνείς εξελίξεις.

Ρεκόρ εσόδων και ισχυρή δυναμική

«Η Ελλάδα έχει πάει από ρεκόρ σε ρεκόρ στον τουρισμό», δήλωσε η κα Κεφαλογιάννη, σημειώνοντας ότι η χώρα κατάφερε να ανακάμψει ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη ανταγωνίστρια χώρα μετά την πανδημία. «Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα ήδη από το 2023 να ξεπεράσουμε τα επίπεδα του 2019, καταγράφοντας μια χρονιά ρεκόρ».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα οικονομικά μεγέθη του 2025: «Ενώ οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά περίπου 4%, τα έσοδα κατέγραψαν άνοδο της τάξης του 10%, φτάνοντας από τα 21,6 δισ. ευρώ το 2024 στα 23,6–23,7 δισ. ευρώ το 2025».

Η υπουργός υπογράμμισε ότι η δυναμική του τουρισμού δεν περιορίζεται μόνο στο ΑΕΠ αλλά επηρεάζει σημαντικά και τις τοπικές οικονομίες, ειδικά σε περιοχές υψηλής τουριστικής κίνησης: «Ολόκληρη η οικονομία σε τοπικό επίπεδο κινείται γύρω από τον τουρισμό. Αυτό δείχνει πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά του σε κάθε γωνιά της χώρας».

Γεωπολιτικές εξελίξεις: Κίνδυνοι αλλά και ευκαιρίες

Αναφερόμενη στις επιπτώσεις του πολέμου, η κα Κεφαλογιάννη ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν δύο επίπεδα επιδράσεων: οι άμεσες, που σχετίζονται με κρατήσεις και ακυρώσεις, και οι έμμεσες, που αφορούν κυρίως το αυξημένο κόστος μεταφορών λόγω ενέργειας.

«Αν υπάρξουν αυξήσεις στα καύσιμα, αυτό επηρεάζει άμεσα το κόστος των αεροπορικών πτήσεων και κατ’ επέκταση τον τουρισμό», σημείωσε.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ελλάδα να επωφεληθεί από πιθανή υποχώρηση ανταγωνιστικών προορισμών: «Υπήρχαν εκτιμήσεις ότι κάποιες ανταγωνίστριες χώρες μπορεί να πληγούν άμεσα, κάτι που ενδέχεται να λειτουργήσει ως ευκαιρία για τη χώρα μας».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αγορά της Αυστραλίας, την οποία χαρακτήρισε «πολλά υποσχόμενη» για τον ελληνικό τουρισμό. Όπως είπε, σχεδιάζεται η ενίσχυση της παρουσίας της Ελλάδας μέσω ανοίγματος γραφείου του ΕΟΤ στη Μελβούρνη.

Τόνισε ωστόσο ότι αγορές όπως η Αυστραλία και η Ασία επηρεάζονται έμμεσα από τις εξελίξεις, καθώς μεγάλο μέρος των αεροπορικών συνδέσεων εξαρτάται από εταιρείες του Κόλπου.

Last minute κρατήσεις και εικόνα ασφάλειας

Η υπουργός επεσήμανε και μια σημαντική τάση των τελευταίων ετών: την αύξηση των κρατήσεων τελευταίας στιγμής. «Αν εξομαλυνθεί η κατάσταση, μπορεί να δούμε ενίσχυση της ζήτησης ακόμη και από αγορές που δεν μας επέλεγαν μέχρι πρότινος», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα είναι καλά τοποθετημένη ως ασφαλής προορισμός», στοιχείο που ενισχύει την ελκυστικότητά της σε περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας.

Μέτρα για την ακρίβεια και ευρωπαϊκό πλαίσιο

Σχετικά με την οικονομική διαχείριση, η κα Κεφαλογιάννη δήλωσε: «Τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για το πλαφόν στα καύσιμα και τα είδη κατανάλωσης είναι απολύτως αναγκαία. Είναι μια πρώτη δέσμη και υπάρχει δυνατότητα για επιπλέον μέτρα, ανάλογα με τις εξελίξεις».

Υπογράμμισε ωστόσο ότι όλες οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνονται εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου κανόνων: «Θέλουμε να στηρίξουμε τους πολίτες, αλλά πάντα μέσα σε ευρωπαϊκούς κανόνες, για να αποφύγουμε μέτρα και αντίμετρα».

«Η Ελλάδα παράγοντας σταθερότητας»

Απαντώντας σε ερωτήματα για τον ρόλο της χώρας στη γεωπολιτική σκηνή, η υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα «δεν επιδιώκει την ένταση», αλλά λειτουργεί ως «παράγοντας σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο».

«Υπηρετούμε τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία της χώρας, με στόχο να μην διευρυνθεί η κρίση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η στήριξη προς την Κύπρο αποτελεί διαχρονική υποχρέωση.

Εκλογές στο τέλος της τετραετίας

Τέλος, κλείνοντας τη συζήτηση για τα πολιτικά, η υπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν εξετάζει πρόωρες εκλογές.

«Η κυβέρνηση θα κριθεί στο τέλος της τετραετίας. Δεν πολιτευόμαστε με όρους συγκυρίας ή δημοσκοπήσεων», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα και η συνέπεια αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη έκλεισε με ένα μήνυμα ψυχραιμίας και εμπιστοσύνης: «Η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις στο παρελθόν και έχει αποδείξει ότι διαθέτει ανθεκτικότητα και ικανότητα διαχείρισης. Παρακολουθούμε, είμαστε ψύχραιμοι και βεβαίως έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση».