Καβγάς Κωνσταντοπούλου με Σεμερτζίδου στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ως αγρότισσα βγάλατε Porsche και Ferrari; – Κάνετε αντιπολίτευση στην πλάτη μας

Ανέβηκαν οι τόνοι στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όταν τον λόγο για τις ερωτήσεις προς τη μάρτυρα Καλλιόπη Σεμερτζίδου πήρε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρώην πρόεδρος της Βουλής επέλεξε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, καταλογίζοντας στη μάρτυρα «θρασύτατη συμπεριφορά» και κατηγορώντας την ότι προσήλθε στην Εξεταστική όχι για να δώσει εξηγήσεις, αλλά «να ζητήσει και τα ρέστα».

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η κ. Κωνσταντοπούλου στάθηκε σε αναφορά της μάρτυρος σχετικά με τη χρήση αυτοκινήτου και το εάν θα ζητήσει άδεια για να οδηγήσει όποιο όχημα επιθυμεί. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε «προκλητικό» τον τρόπο με τον οποίο η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, όπως είπε, «ζητάει τα ρέστα» και επιτέθηκε προσωπικά, λέγοντας: «Ζούσατε μέσα στα λούσα, την ώρα που ο αγροτικός κόσμος στενάζει». Η συγκεκριμένη φράση άναψε το φιτίλι της αντιπαράθεσης, με τα μέλη της επιτροπής να επιχειρούν κατά διαστήματα να επαναφέρουν τη διαδικασία σε πιο ήπιους τόνους.

Από την πλευρά της η κυρία Σεμερτζίδου επιχείρησε να αντικρούσει την επίθεση λέγοντας στην κυρία Κωνσταντοπούλου πως «κάνετε αντιπολίτευση στην δική μας πλάτη. Δεν έχετε στοιχεία για όσα λέτε».

Δείτε το βίντεο:

Αναλυτικά ο διάλογος:

Κωνσταντοπούλου: έχετε ανεβάσει φωτογραφία με τον πρωθυπουργό πότε τον γνωρίσατε;

Σεμερτζίδου: Δεν θυμάμαι

Κωνσταντοπούλου: Πόσες φορές έχετε συναντηθεί ;

Σεμερτζίδου: σε 8-10 σε εκδηλώσεις

Κωνσταντοπούλου: Έχετε μιλήσει στο τηλέφωνο;

Σεμερτζίδου: Όχι

Κωνσταντοπούλου: Την κα Μπακογιάννη την γνωρίζετε ;

Σεμερτζίδου: την έχω γνωρίσει σε κομματικές εκδηλώσεις

Κωνσταντοπούλου: Μόνο από εκδηλώσεις

Σεμερτζίδου: Ναι

Κωνσταντοπούλου: Η φωτογραφία με την κα Μπακογιάννη από που έχει ληφθεί ;

Σεμερτζίδου: Αν θυμάμαι καλά στο Ζάππειο

Κωνσταντοπούλου: Έχετε πάει πολλές φορές στο Ζάππειο;

Σεμερτζίδου: Ναι. Έχω συμμετάσχει και σε εκδηλώσεις παρουσίασης αγροτικών προϊόντων. Έχω παρουσιάσει τα βότανα μου

Κωνσταντοπούλου: Έχετε δείξει τα βότανα σας και στο πρωθυπουργό και την κα Μπακογιάννη ;

Σεμερτζίδου: συγγνώμη αλλά αυτό που κάνετε τι είναι; με κατηγορείτε για κάτι;

Κωνσταντοπούλου: Φυσικά και σας κατηγορώ. Στενάζει ο αγροτικός κόσμος

Σεμερτζίδου: Με κατηγορείτε ότι δεν είμαι αγρότισσα; Να ανακαλέσετε

Κωνσταντοπούλου: Αστειεύεστε; Να μου κάνετε μήνυση. Είστε θρασύτατη

Σεμερτζίδου: Μα τι λέτε; Δεν σας κατηγόρησα εγώ.

Νικολακόπουλος: παρακαλώ. Κάντε ερωτήσεις

Κωνσταντοπούλου: μην παρεμβαίνετε. Καταλαβαίνω το άγχος σας. Μας κάνετε μάθημα για το πως θα φαγωθεί ο χρόνος. Νομίζετε ότι δεν βλέπει ο κόσμος; Από την αγροτική δραστηριότητα βγάλατε τα 30 οχήματα Porsche και Ferrari;

Σεμερτζίδου: όχι. Δεν έχω αυτά που λέτε στην κατοχή μου

Κωνσταντοπούλου: όλοι οι εγκληματίες σε άλλου όνομα έχουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Έχετε χωρίσει με τον Μαγειρία;

Σεμερτζίδου: όχι

Κωνσταντοπούλου: μήπως θυμηθήκατε που γνωρίσατε την κα Μπακογιάννη; Τον κύριο αυτόν τον ξέρετε;

Σεμερτζίδου: τον κύριο Αδωνι;

Κωνσταντοπούλουο: ναι τον κ. Αδωνι

Σεμερτζίδου: σε εκδήλωση. Να δω την φωτογραφία;

Κωνσταντοπούλου: είναι και πολλές οι φωτογραφίες

Σεμερτζίδου: φυσικά είναι πολλές

Κωνσταντοπούλου: έτσι είναι οι εγκληματικές οργανώσεις

Σεμερτζίδου: η φωτογραφία είναι σε εκδήλωση της ΔΕΕΠ Κοζάνης

Κωνσταντοπούλου: Μα βλέπω κι άλλη φωτογραφία με τον κύριο Αδωνι

Σεμερτζίδου: έχω και περισσότερες. Δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε

Κωνσταντοπούλου: εγώ ρωτάω

Η ένταση ανέβηκε και σε άλλο σημείο

Κωνσταντοπούλου: τα πολυτελή οχήματα κατασχέθηκαν

Σεμερτζίδου: όχι. Δεν έχετε σωστή ενημέρωση

Κωνσταντοπούλου: οι τραπεζικές σας καταθέσεις έχουν δεσμευτεί

Σεμερτζίδου: δεν ισχύει αυτό που λέτε

Κωνσταντοπούλου: πόσα χρήματα έχετε “φάει”

Σεμερτζίδου: τι λέτε; Δεν έχουμε φάει…

Κωνσταντοπούλου: τα ήπιατε στην υγεία των κορόιδων

Σεμερτζίδου: από δικό μου λογαριασμό έχουν δεσμευτεί 1.000 ευρώ

Κωνσταντοπούλου: τα υπόλοιπα τα φάγατε. 2,4 εκατ ευρώ βρήκαν. Δεν ντρέπεστε; Τρώτε τα χρήματα των αγροτών

Σεμερτζίδου: κάνετε αντιπολίτευση στην δική μας πλάτη. Δεν έχετε στοιχεία για όσα λέτε

Νικολακόπουλος: ήρθατε μόνο για να προσβάλετε. Ξέρουμε πως λειτουργείτε κα Κωνσταντοπούλου

Κωνσταντοπούλου: συγκαλύπτετε. Τα ίδια κάνατε και στα Τέμπη

Νικολακόπουλος: ήρθατε να εμποδίσετε την συνεδρίαση για μια ακόμα φορά

Η εξέλιξη της εξέτασης της κυρίας Σεμερτζίδου από την κυρία Κωνσταντοπούλου οδήγησε σε γενικευμένη ένταση που ανάγκασε το προεδρείο να διακόψει την συνεδρίαση μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Οι εισηγητές της αντιπολίτευσης ζήτησαν να κληθεί άμεσα και κ. Μαγειρίας, σύντροφος της κα Σεμερτζίδου αίτημα που έγινε αποδεκτό από την πλειοψηφία.

Παράλληλα οι βουλευτές της αντιπολίτευσης υποστήριξαν ότι από όσα είπε η μάρτυρας προκύπτει ότι η ιδιότητα του μέλους της ΝΔ παραμένει ενεργή. Από την πλευρά της ΝΔ τους παρουσιάστηκε η επίσημη απόφαση με ημερομηνία 4.8.2025 για την διαγραφή από το κόμμα.

«Δεν έχω Ferrari, μόνο ένα μηχανάκι»

Νωρίτερα, ιδιοκτήτρια ενός μοτοποδηλάτου μικρού κυβισμού δήλωσε η κυρία Καλλιόπη Σεμερτζίδου, πρόσωπο που απασχόλησε τις ελεγκτικές αρχές για την εμπλοκή της στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω αναρτήσεων στα social media που την εμφανίζουν να οδηγεί πολυτελή super cars.

Καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση ανέφερε πως «Δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο εκτός από ένα μηχανάκι» ενώ δήλωσε κατ’ επάγγελμα αγρότισσα.

Η μάρτυρας υποστήριξε ότι η Ferrari και η Porsche ανήκουν στον σύντροφο της και αποκτήθηκαν το 2004 και 2016 αντίστοιχα ενώ ο σχετικός διάλογος με τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη έχει ως εξής:

Κ. Σεμερτζίδου: Έπρεπε να πάρω άδεια για να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου ή οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο; Σε άλλους αρέσουν τα αυτοκίνητα σε άλλους τα σπίτια ή οι πισίνες.

Μ. Λαζαρίδης: Εγώ σας λέω τι αναφέρει η Αρχή για το ξέπλυμα που σας έλεγξε. Δεν ήρθε σε εμένα η αρχή. Δεν υπάρχουν αυτά που εντοπίζει η Αρχή;

Κ. Σεμερτζίδου.: υπάρχουν αλλά δεν αγοράστηκαν με επιδοτήσεις.

Μ. Λαζαρίδης: κάτι βρήκε όμως η αρχή στον έλεγχο που σας έκαναν.

Κ. Σεμερτζίδου: έχω ένα πόρισμα που στηρίζεται σε υπόνοιες. Αν θέλετε στοιχεία για τον κ. Μαγειρία (σ.σ. σύντροφός της) καλύτερα να καλέσετε τον ίδιο.

Μ. Λαζαρίδης: τα αυτοκίνητα ξέρετε να τα οδηγείτε μη μου πείτε ότι δεν ξέρετε τις δραστηριότητες του;

Κ. Σεμερτζίδου: δεν έχουμε κληθεί από ευρωπαϊκή εισαγγελία ούτε έχουμε γνώση για το οτιδήποτε

Αναφερόμενη στο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος το οποίο κάνει λόγο για μεθοδευμένο σχέδιο , αλλαγές λογαριασμών μεταξύ των μελών της οικογένειας προκειμένου οι κοινοτικές επιδοτήσεις να γίνουν μετρητά η κα Σεμερτζίδου είπε ότι ελέγχθηκε εξονυχιστικά και ότι διαφωνεί με το πόρισμα της αρχής.

Με την έναρξη της κατάθεσής της η κα Σεμερτζίδου γνωστοποίησε τα ποσά τα οποία έχει λάβει ως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα στοιχεία να δείχνουν έκρηξη το 2023. Συγκεκριμένα είπε ότι:

το 2019 πήρα 3.450 ευρώ

το 2020 4.052 ευρώ

το 2021 8.684 ευρώ

το 2022 14.127 ευρώ

το 2023 50.965 ευρώ και

το 2024 54 .829 ευρώ.

Η κυρία Σεμερτζίδου κλήθηκε να δώσει περαιτέρω απαντήσεις για το είδος του δικύκλου που έχει στην κατοχή της διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για «σκουτεράκι 125cc».

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της ανέφερε ότι η στοχοποίηση της ίδιας και της οικογένειας του μεγαλοκτηνοτρόφου συντρόφου της έγινε με αφορμή τα πολυτελή ΙΧ που έχουν στην κατοχή τους, αυτή προκάλεσε την έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα. Η κυρία Σεμερτζίδου υποστήριξε ότι η δέσμευση των λογαριασμών τους με καταθέσεις περίπου 2 εκατ. ευρώ δεν προκλήθηκε από επιβαρυντικά ευρήματα. «Μας είπαν ότι μας δεσμεύουν μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, μίλησε για άδικη στοχοποίηση της που την έχουν καταστήσει δέκτη απειλών. «Με παίρνουν τηλέφωνο και με απειλούν. Φοβάμαι να κυκλοφορήσω. Στέλνουν απειλητικά email» είπε χαρακτηριστικά για να προσθέσει σε άλλο σημείο «τι πρέπει να κάνω για να δικαιωθώ; Να κάνω απεργία πείνας έξω από τη Βουλή;».

Τα πολυτελή ΙΧ, οι αναρτήσεις και τα τυχερά παιχνίδια

Οι ερωτήσεις των περισσότερων βουλευτών επικεντρώνονται στις αναρτήσεις της κυρίας Σεμερτζίδου με τα πολυτελή ΙΧ και τα ταξίδια στο εξωτερικό.

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος με τον βουλευτή της Νίκης Γιώργο Ρούντα.

Ρούντας: Δεν είναι πρόκληση από μια πολιτευτή που δηλώνει και αγρότισσα να κυκλοφορεί με πολυτελή ΙΧ

Σεμερτζίδου: Τα βίντεο ήταν για διαφήμιση της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων. Αν δείτε οι αναρτήσεις συνοδεύονται και από την επωνυμία της εταιρείας. Οι φωτογραφίες από το εξωτερικό είναι από ταξίδια σε εκθέσεις που πήγαινα για την εταιρεία μου.

Δεν εύχομαι να ψηφίζει η κατσίκα του γείτονα. Εύχομαι από 100 να τις κάνει 1000. Με την κακία δεν θα πάμε μπροστά.

Αλ. Αυλωνίτης: τα χρήματα που λαμβάνετε εσείς και η οικογένεια σας είναι δημόσιο χρήμα. Θεωρείτε ότι είναι άδικη η έρευνα και ότι σας ρωτάμε για τα πολυτελή ΙΧ;

Σεμερτζίδου: είναι σωστό να διασύρεις μια οικογένεια που πλέον δέχεται απειλές. Είμαστε στα όρια της κατάρρευσης. Έχω τον πατέρα μου στον νοσοκομείο με εγχείρηση ανοικτής καρδιάς. Να κάνει την δουλειά της η εισαγγελέας, η εφορία και ο Βουρλιώτης αλλά δεν μπορεί να μας δείχνουν με το δάχτυλο όλα τα ΜΜΕ με τις φάτσες μας και που μένουμε

Αυλωνίτης: ισχύουν ότι βρέθηκαν σε λογαριασμό σας 1 εκατ ευρώ

Σεμερτζίδου: όχι. Που υπάρχει αυτό;

Αυλωνίτης: σε δημοσιεύματα

Σεμερτζίδου: όχι δεν ισχύει

Ζ. Κωνσταντοπούλου: τα έφαγαν γι αυτό δεν βρέθηκαν

Σεμερτζίδου: σας παρακαλώ τι είναι αυτά που λέτε. Έχετε αποδείξεις γι αυτό που λέτε

Ζ. Κωνσταντοπούλου: θα έρθει η ώρα που θα σας ρωτήσω.

Σε άλλο σημείο της κατάθεσης της η μάρτυρας παραδέχθηκε ότι ο σύντροφος της έχει κερδίσει σε τυχερά παιχνίδια, υποστήριξε ότι δεν θυμάται τα ποσά αν και επιχείρησε να διευκρινήσει ότι το κέρδος δεν ήταν μεγάλο.

