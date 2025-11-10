MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καβγάς Καιρίδη – Καραμέρου: “Έχω σεβασμό στα πολιτικά ‘πτώματα'” – “Ντροπή σας, αυτός είστε όμως”

|
THESTIVAL TEAM

Έντονη αντιπαράθεση είχαν το πρωί της Δευτέρας (10/11) ο Δημήτρης Καιρίδης με τον Γιώργο Καραμέρο σε τηλεοπτικό πάνελ στο Action24.

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής της ΝΔ είπε πως έχει σεβασμό προς τα «πολιτικά πτώματα» (σσ εννοώντας τον Αλέξη Τσίπρα). Η δήλωση αυτή προκάλεσε την οργή του Καραμέρου, ο οποίος τον κατηγόρησε για υποκρισία και έλλειψη σεβασμού και του απάντησε «αυτός είστε όμως».

Ο βουλευτής της ΝΔ συνέχισε την τοποθέτησή του τονίζοντας πως «όταν ένα κόμμα πήγε στο 18% και έκτοτε έχει γίνει χίλια κομμάτια, σε 7 κομμάτια αν δεν κάνω λάθος και βρίσκεται σε φάση περιδίνησης με έναν πρώην αρχηγό, ο οποίος παραιτήθηκε και όλα τα στελέχη ομνύουν, ενώ παραιτήθηκε και δεν θέλει να έχει σχέση με το κόμμα».

Από την πλευρά του ο Γ. Καραμέρος απάντησε πως «είμαστε στη φάση της ανασύνθεσης ευρύτερα. Εσείς είστε στη φάση της διάλυσης και εμείς της ανασύνθεσης».

Δείτε το βίντεο:

Γιώργος Καραμέρος Δημήτρης Καιρίδης

