Κατρίνης: Η Κύπρος απειλείται και δεν υπάρχει μία κοινή ευρωπαϊκή απάντηση – Απογοητευτική η παρουσία της ΕΕ σε όσα γίνονται

Στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τη στάση της Τουρκίας και την συνάντηση των κ. Μητσοτάκη, Μακρόν, Χριστοδουλίδη στην Κύπρο αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και τομεάρχης Άμυνας του κόμματος, μιλώντας στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

«Θα περιμέναμε σήμερα στην Κύπρο να υπάρχει μία επίσημη ευρωπαϊκή παρουσία, γιατί η Κύπρος είναι κράτος-μέλος της Ε.Ε.. Έχει δεχθεί απειλή από το καθεστώς του Ιράν και θα περίμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ενεργοποιηθεί ώστε να προστατεύσει και να δείξει με την παρουσία της ότι είναι δίπλα σε ένα κράτος μέλος», τόνισε ο κ. Κατρίνης αρχικά, ενώ στην επισήμανση ότι έχουν κινητοποιηθεί οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης, στέλνοντας βοήθεια στην Κύπρο, είπε: «Δεν συνιστά αυτό κοινή ευρωπαϊκή απάντηση μίας Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει να έχει αμυντικό δόγμα, που έχει επίτροπο και προϋπολογισμό άμυνας και θέλει να έχει μία στρατηγική άμυνας. Όλες αυτές οι συμφωνίες της ΕΕ γράφονται για να εφαρμόζονται όταν παραστεί ανάγκη και τώρα έχει παραστεί, γιατί η Κύπρος απειλείται. Η Ευρώπη για ποιον λόγο δεν αντιδρά ενιαία και υπάρχει η αυτονόητη, δεδομένη και σωστή συνδρομή της Ελλάδας ή η Γαλλία, η Ολλανδία, η Ισπανία δρουν μεμονωμένα, βάσει διμερών σχέσεων ή συμφωνιών και δεν υπάρχει μία κοινή ευρωπαϊκή απάντηση;»

«Αυτό είναι ένα θέμα που δοκιμάζει και τα όρια της γεωπολιτικής παρουσίας και δυνατότητας της ΕΕ και θεωρώ ότι και η Κύπρος και η Ελλάδα θα έπρεπε να ζητήσουν και να απαιτήσουν να υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή συνδρομή που δεν μπορεί να υποκατασταθεί από την παρουσία κορυφαίων ηγετών, όπως ο κ. Μακρόν. Θα πρέπει νομίζω να σηματοδοτηθεί με τον πλέον επίσημο τρόπο. Δεν υποβαθμίζω τη σημασία της παρουσίας αντιαεροπορικών δυνάμεων από διάφορες χώρες, λέω όμως ότι όταν υπάρχει στην ιδρυτική διακήρυξη της ΕΕ η πρόβλεψη πως όταν απειληθεί ένα κράτος-μέλος, ενεργοποιείται η ΕΕ και όχι το κάθε κράτος μεμονωμένα και ξεχωριστά, νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να αξιολογήσουμε. Και θα έλεγα ότι είναι απογοητευτική η παρουσία και συμμετοχή της ΕΕ σε αυτά που γίνονται», συμπλήρωσε o κ. Κατρίνης.

Τι είπε για την Τουρκία

Σχετικά με την αποστολή μαχητικών από την Τουρκία στα κατεχόμενα, σημείωσε: «Είναι μία αντίδραση στην άμεση πρωτοβουλία της Ελλάδας, να συνδράμει την Κύπρο και με τα 4 F-16 και με τις δύο φρεγάτες και στην αποστολή από άλλες χώρες επίσης οπλικών συστημάτων για την στήριξη της Κύπρου. Προφανώς η Τουρκία θεωρεί πως πρέπει και εκείνη να δώσει το παρών στην κατεχόμενη Κύπρο για να υπενθυμίσει την παρουσία της».

Ο κ. Κατρίνης τόνισε ότι σωστά η Ελλάδα τοποθετήθηκε ότι “εμείς προστατεύουμε το σύνολο της Μεγαλονήσου”, ενώ ερωτηθείς εάν αυτή η κίνηση της Τουρκίας συνιστά ενίσχυση των κατοχικών δυνάμεων, επισήμανε: «Αυτό είναι σαφές και για αυτό μία κοινή ευρωπαϊκή απάντηση με αφορμή την απειλή στην Κύπρο, θα έδινε και το κατάλληλο μήνυμα, και προφανώς πιθανότατα θα έβαζε και σε δυσκολότερη θέση την Τουρκία για να κάνει αυτό που επιχειρεί να κάνει». «Όσο αυτό δεν γίνεται και πάμε στη λογική ότι το Κυπριακό είναι ένα διμερές ζήτημα, ένα ζήτημα διεθνούς δικαίου, ένα ζήτημα που αφορά ένα κράτος-μέλος της ΕΕ, θα έχουμε αυτές τις μεμονωμένες πρωτοβουλίες της Τουρκίας που συνεχίζει τις προκλητικές της ενέργειες, αφορμής δοθείσης» συμπλήρωσε, σημειώνοντας πως η ΕΕ θα έπρεπε να είναι και αμυντική ασπίδα στην Κύπρο που απειλείται.

«Η Ελλάδα δεν πρέπει να εμπλακεί σε αυτή τη σύρραξη»

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τη στάση του ΠΑΣΟΚ, είπε πως «κανείς δεν μπορεί να υπερασπιστεί ένα τυραννικό καθεστώς στο Ιράν, το οποίο έχει καταλύσει κάθε έννοια δικαιωμάτων, δημοκρατίας και κράτους δικαίου, αλλά δεν μπορεί να νομιμοποιείται η διάλυση του ΟΗΕ, του Συμβουλίου Ασφαλείας και όλων των πολυμερών οργανισμών που υποκαθίστανται πλέον από αποφάσεις κρατών, που αποφασίζουν όποτε θέλουν να κάνουν όποια επιχείρηση θέλουν, χωρίς να έχουν την νομιμοποίηση των οργανισμών».

«Αλίμονο αν η Ελλάδα εισχωρήσει σε αυτή τη λογική ή την αποδεχθεί, ή την ανεχθεί ακόμη. Ανεξαρτήτως αν το καθεστώς είναι τυραννικό και πρέπει να πέσει, δεν υπάρχει κάποια απόφαση – ούτε νατοϊκή επιχείρηση είναι, ούτε απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υπάρχει. Πρόκειται για μία επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του καθεστώτος του Ιράν. Αυτό λοιπόν η χώρα μας δεν μπορεί να το αφήσει ασχολίαστο ή να πει ότι πλέον επειδή δεν υπάρχει η ισχύς του δικαίου αλλά το δίκαιο της ισχύος, τι να κάνουμε ας το ανεχθούμε και θα παρακολουθούμε αμήχανα. Με την ίδια λογική έγινε η παράνομη εισβολή και κατοχή στην Κύπρο από την Τουρκία, με την ίδια λογική έγινε η παράνομη εισβολή στην Ουκρανία από την Ρωσία, η οποία όμως καταδικάστηκε τότε, άρα θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε μία ενιαία, σταθερή και διαχρονική στάση. Και για αυτό η Ελλάδα δεν πρέπει να εμπλακεί σε αυτή τη σύρραξη», τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Είναι άλλο η αμυντική συνδρομή και η βοήθεια στην Κύπρο με όρους αποτροπής, και άλλο η εμπλοκή μας ή η έναρξη πολεμικών επιχειρήσεων από ελληνικό έδαφος. Αυτό θα συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο. Και θυμίζω ότι το 1999 υπήρχε απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για νατοϊκή επιχείρηση στη Σερβία. Η Ελλάδα παρά το γεγονός ότι ήταν κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, αρνήθηκε να συμμετάσχει στην επιχείρηση αυτή, με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργό τον Κώστα Σημίτη. Το λέω αυτό γιατί πρέπει κάποια στιγμή να δούμε ότι η χώρα πάνω από όλα πρέπει να διασφαλίζει τα εθνικά της συμφέροντα και τις σχέσεις καλής γειτονίας στην ευρύτερη περιοχή, να επιβεβαιώνει ότι είναι παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας και να προκρίνει πάντα την οδό της διπλωματίας, ακόμη κι αν αυτό δυσαρεστεί πολλές φορές επιχειρησιακά συμμάχους ή εταίρους, οι οποίοι προφανώς έχουν άλλο σκεπτικό και άλλη στρατηγική. Σεβόμαστε τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις μας, αλλά αυτές δεν μπορούν να είναι πάνω από τα εθνικά συμφέροντά μας και αυτό που η Ελλάδα θέλει να περάσει – και περνάει νομίζω, διαχρονικά – ότι είναι μία δύναμη ειρήνης, διπλωματίας, σταθερότητας και δικαίου», πρόσθεσε.

«Πάταξη της αισχροκέρδειας από την κυβέρνηση και στήριξη από την Ευρώπη»

Ερωτηθείς για τις οικονομικές επιπτώσεις που θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη και την ανάγκη να χαλαρώσουν κάποιοι δημοσιονομικοί περιορισμοί, είπε: «Είναι σαφές ότι η συνέχιση του πολέμου έχει ήδη οδηγήσει σε εκτίναξη της τιμής και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου – και αυτό θα γίνει άμεσα αντιληπτό το επόμενο διάστημα. Εδώ θα πρέπει να υπάρξουν, πρώτον σε εθνικό επίπεδο κάποια μέτρα με περιορισμό της αισχροκέρδειας, αλλά και σε επίπεδο ευρωπαϊκό, να υπάρξει στήριξη των κρατών και των πολιτών κυρίως, που θα πληρώσουν τις επιπτώσεις αυτής της ασύμμετρης σύρραξης με τις ασύμμετρες οικονομικές συνέπειες».

«Για αυτό θα πρέπει να υπάρχει και μία κινητοποίηση ειδικά στις χώρες που θα επηρεαστούν πιο άμεσα. Παρότι ακόμα δεν το έχουμε δει ακόμα, μπορεί να υπάρξει κίνδυνος και για τις τουριστικές ροές, που για εμάς η τουριστική κίνηση είναι πολύ σημαντική οικονομική παράμετρος κάθε χρόνο. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια στήριξη και με τη χαλάρωση των περιορισμών, αλλά και με την στήριξη μέσα από αμοιβαία οικονομικά προγράμματα, όπως είχε γίνει και στον πόλεμο της Ουκρανίας», υπογράμμισε, σημειώνοντας πως ταυτόχρονα στην Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει η πάταξη των φαινομένων αισχροκέρδειας, «που κάθε φορά που έχουμε πολεμική σύρραξη βλέπουμε ότι εμφανίζονται και ως δια μαγείας υπάρχει εκτίναξη τιμών».

«Αυτό είναι καθαρά ευθύνη της κυβέρνησης και θα πρέπει πέρα από τα λόγια να το κάνει και στην πράξη. Γιατί φοβάμαι ότι θα έχουμε κάτι ανάλογο με αυτό που είχαμε ζήσει, με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία», κατέληξε.