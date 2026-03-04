Κατρίνης: Αυτονόητη και εθνικά επιβεβλημένη η συνδρομή της Ελλάδας στην Κύπρο

«Αυτή τη στιγμή είναι αυτονόητη η αμυντική συνδρομή της Ελλάδας προς τους Κυπρίους αδελφούς μας, ώστε να διασφαλιστεί και η αποτροπή αλλά και τα δικαιώματα κυριαρχικά της χώρας και του Ελληνισμού συνολικά» τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι η παράταξη η οποία είχε πιστέψει και είχε ενεργοποιήσει την έννοια του ενιαίου αμυντικού δόγματος, η οποία όμως στην πορεία πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ότι ατόνησε. Αυτό θα μπορούσε να έχει ενεργοποιηθεί αν υπήρχε η έννοια του αμυντικού δόγματος, θα μπορούσε να είχε ενεργοποιηθεί και σε πρωθύστερο χρόνο, φερ’ ειπείν, όταν παρεμποδίστηκαν έρευνες μέσα στην ΑΟΖ της Κύπρου, κάτι ανάλογο με αυτό που έγινε στην Κάσο, όμως, σε κάθε περίπτωση είναι αυτονόητη, είναι εθνικά επιβεβλημένη η συνδρομή της Ελλάδας στην Κύπρο, στη λογική της αποτροπής οποιασδήποτε πιθανής επίθεσης. Γιατί, εδώ υπάρχει μία ευθεία απειλή για επίθεση στην Κύπρο και αυτό θα έπρεπε να ενεργοποιήσει και άλλα πράγματα ταυτόχρονα.

Να πω δύο που πιστεύω ότι θα έπρεπε να ενεργοποιηθούν. Το πρώτο είναι η Ελλάδα ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, γιατί έχει έναν κεντρικό ρόλο στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, θα έπρεπε να ζητήσει τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ευθεία απειλή της Κύπρου από το καθεστώς του Ιράν.

Και το δεύτερο, νομίζω ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση το τελευταίο διάστημα κάνει μια σοβαρή συζήτηση για αμυντική πολιτική, για ενιαία στρατηγική, για εξοπλισμούς, για αμυντικό δόγμα και επειδή υπάρχει το άρθρο 42.7 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλάει για ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, εδώ υπάρχει ευθεία απειλή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωραία είναι τα λόγια και οι διακηρύξεις και οι διαπιστώσεις και οι ανακοινώσεις και αυτά, αλλά κάποια στιγμή και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποδείξει στην πράξη ότι αν θέλει πραγματικά να έχει γεωπολιτικό, διπλωματικό και αμυντικό ρόλο, θα πρέπει στις στιγμές στις κρίσεις τις δύσκολες να ενεργοποιείται και όχι μόνο να υπάρχει μια διμερής ενεργοποίηση, για την Ελλάδα είναι αυτονόητο ότι θα συνέδραμε την Κύπρο, αυτό που βλέπουμε να γίνεται και με τη Γαλλία και πιθανόν και με άλλες χώρες. Εδώ πρέπει να υπάρχει δηλαδή μία απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στηρίξει τα κράτη μέλη και τους πολίτες των χωρών αυτών, οι οποίοι θα έχουν τις συνέπειες τις οικονομικές όλης αυτής της κρίσης. Ή υπάρχει λοιπόν Ευρώπη που αντιλαμβάνεται, πράττει και παίρνει πρωτοβουλίες ή απλώς είναι ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός, ο οποίος κάνει πολύ ωραία σχέδια επί χάρτου, αλλά την ώρα της κρίσης δυστυχώς λάμπει δια της απουσίας του» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ο κ. Κατρίνης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην πτυχή των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου παγκοσμίως και στη χώρα μας.

«Είναι μία σύρραξη με απρόβλεπτες χρονικές και οικονομικές και γεωπολιτικές συνέπειες, από την άποψη ότι πλέον έχει διατυπωθεί ευθέως και από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και τον κύριο Νετανιάχου, ότι θα διαρκέσει αρκετό διάστημα και η οποία ήδη αρχίζει και εμφανίζει οικονομικές συνέπειες, με πάρα πολλές χώρες να εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα.

Άρα, είναι σαφές ότι εδώ υπάρχει μία ανακατάταξη και γεωπολιτική και με οικονομικές παρενέργειες που ακόμα δεν έχουν φανεί, αλλά είναι βέβαιο ότι θα εμφανιστούν και αυτό νομίζω ότι είναι και για εμάς ως χώρα πολλαπλά σημαντικό, γιατί πρέπει και η χώρα να θωρακιστεί, αλλά και οι πολίτες να θωρακιστούν έναντι των αναμενόμενων οικονομικών συνεπειών που σε κάθε ανάλογη περίπτωση συμβαίνει. Θυμίζω ότι με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία 4 χρόνια πριν, που πέρα από το ενεργειακό, το οποίο ήταν όντως με άμεση επίπτωση στην Ελλάδα, είχαμε πάρα πολλές επιπτώσεις στον πληθωρισμό, στα τρόφιμα, στην οικονομία.

Άρα, τώρα με τα στενά του Ορμούζ να κλείνουν, με ένα μεγάλο κομμάτι του πετρελαίου να διακινείται με πολύ μεγάλη δυσκολία, με όλο αυτό το κομμάτι ακυρώσεων πτήσεων τουριστικών, όλο αυτό το οποίο δημιουργεί ένα κλίμα αβεβαιότητας, όλα αυτά λοιπόν εύλογα μας γεμίζουν με ανησυχία.

Βέβαια, το βασικότερο και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να υπάρχει μία ξεκάθαρη εθνική κόκκινη γραμμή είναι ότι η Ελλάδα σε καμία των περιπτώσεων δεν εμπλέκεται ούτε άμεσα ούτε έμμεσα σε αυτή τη σύρραξη και ότι η Ελλάδα είναι μία χώρα και μία δύναμη σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Και η Ελλάδα είναι μία χώρα που υπερασπίζεται και πιστεύει βαθιά στην έννοια του διεθνούς δικαίου και της διπλωματίας. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διατηρήσουμε ως κόρη οφθαλμού και θα πρέπει να διασφαλίσουμε, γιατί αυτό καταλαβαίνετε ότι θα έχει αποτύπωμα και συνέπειες και για το μέλλον, οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη» είπε καταλήγοντας ο κ. Κατρίνης.