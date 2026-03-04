Κατερίνα Νοτοπούλου: Η ψήφος των αποδήμων απαιτεί θεσμική θωράκιση και σταθερότητα

Ζήτημα που αγγίζει τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματός μας, χαρακτήρισε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κατερίνα Νοτοπούλου το δικαιώμα των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό να συμμετέχουν ισότιμα στη διαμόρφωση της λαϊκής βούλησης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών. Μια συζήτηση που διεξάγεται την ώρα που και η χώρα μας αντιμετωπίζει γεωπολιτικές προκλήσεις.

Η Ελλάδα οφείλει να μείνει προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο, να εξαντλήσει τα περιθώρια για διπλωματική επίλυση της κρίσης στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και να μην εμπλακεί στον πόλεμο τόνισε. «Η ελληνική κυβέρνηση να κάνει ότι είναι δυνατόν, για την προστασία τόσο της Ελλάδας όσο και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να φροντίσει για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων από τις περιοχές που πλήττονται, όσο και των ναυτικών που εγκλωβίστηκαν σε πλοία στην εμπόλεμη ζώνη»

Η Κατερίνα Νοτοπούλου, υπογράμμισε ακόμη, ότι σε περιόδους έντασης όπως αυτή που διανύουμε, η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να ασκείται με αποσπασματικές κινήσεις, με περιορισμένη πληροφόρηση της Βουλής, γι αυτό και έχει ζητηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η σύγκληση του Συμβουλίου πολιτικών αρχηγών για ενημέρωση και χάραξη εθνικής γραμμής.

Η ψήφος των αποδήμων τόνισε, πρέπει να λειτουργεί ως γέφυρα με τη χώρα και όχι ως ακόμη ένα επικοινωνιακό εργαλείο για την εξυπηρέτηση μικροπολιτικής στρατηγικής της κυβέρνησης της ΝΔ. Αναφερόμενη στην ουσία του νομοσχεδίου, είπε ότι η συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού —ιδιαίτερα της γενιάς του brain drain— είναι στοιχείο πολιτικής ταυτότητας και άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την επιλεκτική ευαισθησία της:

Μίλησε για το κρίσιμο θέμα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό που η κυβέρνηση αδιαφορεί, για την υποβάθμιση των σχολικών δομών του εξωτερικού, για την απαξίωση και την αδιαφορία προς τους εκπαιδευτικούς που δεν τους αποσπά η κυβέρνηση και δεν αυξάνει το επιμίσθιό τους, την πρωτοφανή υποστελέχωση των προξενείων, τη μη απλοποίηση των διαδικασιών για ληξιαρχικά και άλλα ζητήματα της πολιτιστικής πολιτικής που αποδυναμώνει η κυβέρνηση αντί να ενισχύσει συνολικά και επι της ουσίας το δεσμό με τους Έλληνες του εξωτερικού.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι το πλαίσιο για την ψήφο των αποδήμων το οποίο η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αλλάξει τέσσερις φορές από το 2019, μαρτυρά μια προσέγγιση ανάλογα με τις πολιτικές εκτιμήσεις της στιγμής, γεγονός που αποδεικνύει την εργαλειακή προσέγγιση της κυβέρνησης απέναντι σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα.

Ακόμη εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου καθώς κατ’ οίκον άσκηση του εκλογικού δικαιώματος εμπεριέχει, εκ των πραγμάτων, κινδύνους επηρεασμού ή πίεσης και υπενθύμισε το πρόσφατο σκάνδαλο διαρροής εκλογικών δεδομένων και τις υποκλοπές, αμφισβητώντας ευθέως τη φερεγγυότητα της κυβέρνησης να διαχειριστεί με απόλυτη ασφάλεια μια τόσο κρίσιμη εκλογική διαδικασία.

«Η συμμετοχή των αποδήμων δεν είναι πεδίο κομματικών τακτικών, είναι πεδίο εθνικής ευθύνης. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι η ψήφος παραμένει ελεύθερη, ανεπηρέαστη και απολύτως μυστική», κατέληξε η βουλευτής, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπέρ της διευκόλυνσης των πολιτών, αλλά με αυστηρές θεσμικές εγγυήσεις. Οι Έλληνες του εξωτερικού αξίζουν θεσμική σοβαρότητα και στρατηγική.