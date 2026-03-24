Κατερίνα Νοτοπούλου: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη “χτυπά” τους επαγγελματίες των ταξί για να εξυπηρετήσει συμφέροντα εταιρειών

Επίθεση στην κυβέρνηση για το νομοσχέδιο για τους επαγγελματίες των ταξί της χώρας, έκανε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κατερίνα Νοτοπούλου, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής. Όπως είπε, η κυβέρνηση μετά τους αγρότες, τους γιατρούς και τους επιστήμονες, τώρα στοχοποιεί τους αυτοκινητιστές με μοναδικό στόχο να μεγιστοποιήσει τα κέρδη των συμφερόντων που υπηρετεί σε βάρος του ελληνικού λαού.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επικαλούμενη την «πράσινη μετάβαση» επιβάλλει στα ταξί της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης υποχρεωτική μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα έως το 2027, παρότι καμία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιβάλλει καθολική ηλεκτροκίνηση στα ταξί με τόσο ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα -ούτε καν όσες παράγουν ηλεκτρικά οχήματα ή διαθέτουν εκτεταμένες υποδομές φόρτισης.

“Αναλγησία, σε ανθρώπους του μεροκάματου -και όχι του εύκολου μεροκάματου, του σκληρού, στον δρόμο-, να τους υποχρεώνετε είτε να υπερδανειστούν για να συνεχίσουν το επάγγελμά τους είτε να τεθούν εκτός επαγγέλματος”, σημείωσε η κα Νοτοπούλου και συνέχισε λέγοντας

“Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπου κυριαρχούν τα βανάκια μεγάλων εταιρειών ενοικίασης με οδηγό, η κυβέρνηση Μητσοτάκη θεσμοθετεί δήθεν υποχρέωση ηλεκτροκίνησης έως το 2027 για να εμφανιστεί ότι ισχύει το ίδιο για όλους. Αλλά την ίδια στιγμή καταργεί το άρθρο 21 του νόμου 4530/18 -υποτίθεται για περιβαλλοντικούς λόγους- δημιουργώντας κρίσιμο «παραθυράκι»: Οι εταιρείες αυτές, που διαθέτουν παραρτήματα σε όλη τη χώρα, μπορούν απλώς να μεταφέρουν την έδρα τους αλλού και να αποφύγουν την υποχρέωση, συνεχίζοντας να δραστηριοποιούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με συμβατικά οχήματα. Έτσι, ευνοούνται οι μεγάλοι και επιβαρύνονται ξανά οι μικροί επαγγελματίες”.

“Ποιος θα κερδίσει από αυτό; Η χώρα; Ο ελληνικός λαός; Ή οι φίλοι σας εισαγωγείς, που κάποιοι έχουν και εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων;”, διερωτήθηκε από το βήμα της βουλής η Κατερίνα Νοτοπούλου.

Η Κατερίνα Νοτοπούλου, απευθυνόμενη στον αν. υπουργό Μεταφορών, κατάγγειλε την κυβέρνηση για εμπαιγμό των επαγγελματιών των ταξί. “Δεν μπορεί κύριε Κυρανάκη στην επισήμανση του εκπροσώπου των ταξί της Θεσσαλονίκης ότι δεν υπάρχουν φορτιστές πουθενά παρά μόνο σε πάρκινγκ και σούπερ μάρκετ, να απαντάτε με το ‘ευφυολόγημα’ ότι ούτε βενζινάδικα υπάρχουν στις πιάτσες αλλά ο εφοδιασμός με καύσιμα γίνεται χωρίς πρόβλημα”.

Όπως είπε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το υπουργείο στοχοποιεί τον κλάδο των ταξί κατηγορώντας τους ως εκπροσώπους των εισαγωγέων αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης. “Είναι άλλοι οι εισαγωγείς αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης και άλλοι των ηλεκτρικών αυτοκινήτων; Δεν είναι οι ίδιοι; Δεν είναι προνομιακοί σας φίλοι κάποιοι από αυτούς;”.

Στη συνέχεια η κα Νοτοπούλου ανέφερε πως “με ΚΥΑ δραστικής μείωσης του ελάχιστου χρόνου μίσθωσης και την άρση της υποχρέωσης επιστροφής στην έδρα, η κυβέρνηση ουσιαστικά μετατρέπει σε ταξί τα επιβατικά ΙΧ με οδηγό, με ευμενέστερο θεσμικό πλαίσιο και υποχρεώσεις”.

Σύμφωνα με την ίδια, από το 2019, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνείται πεισματικά να ολοκληρώσει το θεσμικό πλαίσιο, αφήνοντας τις πολυεθνικές να “γράφουν στα παλαιά των υποδημάτων τους” την ελληνική έννομη τάξη. Δεν εξέδωσε τις προβλεπόμενες Υπουργικές Αποφάσεις για την επιβολή προστίμων και δεν ενεργοποίησε τα μικτά κλιμάκια ελέγχου που παραμένουν ανενεργά εδώ και χρόνια.

“Αφήνετε καταχρηστικά τις εταιρείες που έχουν πλατφόρμες να καταστρατηγούν τον νόμο και προστατεύετε τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεγάλων εταιρειών, εναντίον μεροκαματιάρηδων”, είπε η Κατερίνα Νοτοπούλου.

Η βουλευτής έθεσε το ερώτημα, αν ο ίδιος ο ταξιτζής δεν έχει το δικαίωμα να μειώσει την κρατικά ρυθμιζόμενη τιμή, πώς είναι δυνατόν να επιτρέπεται στις εταιρείες BOLT, FREE NOW και UBER -οι οποίες εμφανίζονται ως απλοί διαμεσολαβητές- να προβαίνουν σε αυθαίρετες εκπτώσεις και επιδοτήσεις. “Δηλαδή οι εν λόγω εταιρείες να παρεμβαίνουν άμεσα στην τιμή του μεταφορικού έργου χωρίς να διαθέτουν άδεια μεταφορικού φορέα”, διευκρίνισε.

Στη συνέχεια η Κατερίνα Νοτοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση πως “περιορίζει την ελεγκτική αρμοδιότητα και προχωρά στη δημιουργία ανέλεγκτου πλαισίου, απαγορεύοντας ακόμα και τον έλεγχο των επιβατών. Αυτό σημαίνει ότι τα ελεγκτικά όργανα υποχρεώνονται να αποδέχονται ως αληθές το περιεχόμενο μιας ψηφιακής σύμβασης, χωρίς δυνατότητα διασταύρωσης”.

“Γιατί επιτρέπεται ο έλεγχος σε ταξί, ΚΤΕΛ και κάθε άλλη μεταφορά, αλλά όχι στα ΙΧ με οδηγό;”, διερωτήθηκε η κα Νοτοπούλου.

“Προσπαθείτε να τρομάξετε τους ταξιτζήδες, διευρύνοντας τις περιπτώσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια της άδειας, συμπεριλαμβάνοντας και την παρακώλυση συγκοινωνιών, με προφανή στόχο το χτύπημα των κινητοποιήσεών τους”, είπε επίσης η Κατερίνα Νοτοπούλου, και τόνισε ότι τα “θεσμικά εκτρώματα που νομοθετούνται” πρέπει να καταργηθούν από μια προοδευτική κυβέρνηση.