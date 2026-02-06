Καστανίδης: Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει χαρισματική ηγεσία – Η βελόνα δεν κουνιέται με αποκλεισμούς στελεχών

Στους τρεις λόγους για τους οποίους δεν κουνιέται η βελόνα στο ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε μιλώντας στην εκπομπή Enter στην TV100 και στον δημοσιογράφο, Δημήτρη Βενιέρη, ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Καστανίδης.

Ο κ. Καστανίδης θύμισε τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες το ΠΑΣΟΚ έκανε όπως είπε, «εκλογικό άλμα» μετά τη ίδρυσή του το 1974, καταφέρνοντας να γίνει γρήγορα κυβέρνηση: «Πρώτον υπήρχε ριζοσπαστικοποίηση του κόσμου, ένας κόσμος που έβγαινε από τη δικτατορία. Επιθυμούσε βαθιά δημοκρατία. Επιθυμούσε κοινωνική δικαιοσύνη. Ήταν πραγματικά στο περιθώριο της πολιτικής ζωής πολλά χρόνια και ήθελε πραγματικά αυτό το πράγμα να το αλλάξει. Ό,τι συνέβαινε γύρω του να πάρει ανάσες και να το αλλάξει. Δεύτερον (χρειάζεται) να έχεις χαρισματικές ηγεσίες. Και τρίτον να έχεις ένα πρόγραμμα το οποίο αφηγείται με πολύ κατανοητό τρόπο τις ελπίδες του κόσμου. Αυτά συνέβησαν τότε».

Ερωτηθείς, ποια από τα τρία αυτά στοιχεία δεν έχει σήμερα το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Καστανίδης απάντησε ξεκάθαρα, ότι δεν υπάρχει κανένα από αυτά σήμερα:

«Ούτε η ριζοσπαστικοποίηση της κοινωνίας υπάρχει, αντιθέτως υπάρχει μια κοινωνία διαλυμένη.

Δεύτερον δεν υπάρχει χαρισματική ηγεσία. Και τρίτον προσπαθούν να πούν δύο λόγια και δεν καταφέρνουν να περιγράψουν ποια μπορεί να είναι η ελπίδα του κόσμου. Σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν, η αντικατάσταση αυτής της έλλειψης, η υποκατάσταση, θα πήγαινε μέσα από αξιοποίηση των καλύτερων στελεχών του χώρου και μέσα από συλλογικές διεργασίες. Φαίνεται ότι δεν το θέλει η παρούσα ηγετική ομάδα».

Στην ερώτηση αν υπάρχει καλύτερος για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή από το Νίκο Ανδρουλάκη ο κ. Καστανίδης απέφυγε να απαντήσει, δηλώνοντας ότι δεν θέλει να μιλήσει επί προσωπικού. Συμπλήρωσε ωστόσο ότι «Η βελόνα στο κόμμα θα κουνηθεί μόνο με συλλογικότητα και με αξιοποίηση στελεχών και όχι με τον αποκλεισμό τους», επισημαίνοντας ότι «η παρούσα ηγετική ομάδα βαρύνεται και με αποκλεισμούς», αλλά και με «απρέπειες», αναφορικά με τα γεγονότα του ‘23.