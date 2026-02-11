MENOY

Κασσελάκης: Υποκρισία ΝΔ για το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές

Για «υποκριτική στάση» της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα της αναθεώρησης του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών έκανε λόγο ο Στέφανος Κασσελάκης, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση εργαλειοποιεί τη συζήτηση «για να σώσει τους υπουργούς της». Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας προέβλεψε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν νομίζω ότι θα κατέβει καν στις εκλογές», μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στον ΑΝΤ1.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, τόνισε ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί την αναθεώρηση του άρθρου 86 για να σώσει τους υπουργούς της. Αναφερόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε ότι λαϊκίζει όταν λέει ότι θα δώσει επιδόματα στους πολίτες, από τα χρήματα που θα εξοικονομήσει από τη μονομερή διαγραφή χρέους.

Επιπροσθέτως, ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρθηκε και τον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας «Δεν νομίζω ότι θα κατέβει καν στις εκλογές», ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο ΚΚΕ, καθώς επίσης και στη Νέα Αριστερά σχολιάζοντας ότι: «λένε “όχι” σε όλα κι αυτό είναι συντήρηση».

