Κασσελάκης: Υπήρχαν 150 εργαζόμενοι στο payroll για τα μέσα ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνετε για τι αργομισθίες μιλάμε

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ που, όπως είπε, κληρονόμησε από τον Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης ο Στέφανος Κασσελάκης λέγοντας στο Kontra Channel «εγώ δεν κληρονόμησα χρέη στον ΣΥΡΙΖΑ σε προμηθευτές και ήταν πολλά; Και ένα τεράστιο payroll μεταξύ του κόμματος και μέσων ενημέρωσης. Αφού έχει δύο μέσα που του ανήκουν. Με 150 εργαζόμενους έπρεπε να είναι 5 φορές το Kontra αλλά καταλαβαίνετε για τι αργομισθίες μιλάμε».

Υποστήριξε, μάλιστα, ότι ο τότε οικονομικός διευθυντής «τον οποίο απέλυσα» του παρουσίασε «άτομο το επίθετο του οποίου δεν γνώριζα».

«Προφανώς δεν πίστευαν ότι ένας τρελός εξ Αμερικής θα τα βάλει με τη νομενκλατούρα αλλά καλά να πάθουν. Από τη στιγμή που ήθελαν περισσότερη Δημοκρατία, αυτό πήραν. Το θέμα είναι γιατί με απέκλεισαν», σχολίασε με νόημα.

Ο κ. Κασσελάκης σημείωσε, επίσης, ότι «η αντιπολίτευση έχει διαλυθεί με υπογραφή Τσίπρα που επενδύει σε μια θολούρα για να ξεχάσουμε όσα έχουν συμβεί».

Κατά τον ίδιο «ο Τσίπρας θα παίξει ρόλο στη διάσπαση της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω σε τι ο ίδιος Θέλει να κατευθυνθεί γιατί πριν από 2,5 χρόνια μου είχε πει ότι θα επιστρέψει σε υψηλότερη θέση από αυτή που ήταν. Αυτή τη στιγμή θέλει να πάει σε ένα μονοψήφιο ποσοστό και να κάνει τι; Είχε την ευκαιρία να στηρίξει πριν τις ευρωεκλογές και δεν το έκανε και μετά υπονόμευσε. Ο Αλέξης είναι πιο συναισθηματικός από εμένα και μου το έχει πει σε κατ’ ιδίαν συζήτηση. Τράβηξε έναν Γολγοθά στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά αυτός τον έφτιαξε, εγώ σε 2 μήνες τους είπα φύγετε».

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στη Μαρία Καρυστιανού λέγοντας «πρέπει να ντρέπονται όσοι προσπαθούν να τη βγάλουν γραφική, όχι μόνο γιατί έχει βιώσει τον μεγαλύτερο πόνο να χάνει γονιός το παιδί του και ειδικά με ευθύνες πολιτικών που δεν αποδίδονται. Καλά θα κάνει κάθε Καραχάλιος να βγάλει τον σκασμό και να τη σεβαστεί».

«Εύχομαι όλοι οι γονείς των Τεμπών να προωθήσουν μια εξωσυστημική κινηματική πρωτοβουλία και καταθέτω με σεμνότητα ότι το Κίνημα Δημοκρατίας είναι εκεί για να τους στηρίξει» κατέληξε ο Στέφανος Κασσελάκης.

