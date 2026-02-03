MENOY

Κασσελάκης: Μετεκλογικά θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με την Καρυστιανού

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα Καρυστιανού άφησε ο Στέφανος Κασσελάκης με δηλώσεις του το πρωί της Τρίτης.

«Η κυρία Καρυστιανού δεν προέρχeται από σύστημα κομματικών στρατών και εργολαβιών, των κομματικών χρεών και όπως κι εγώ έχουμε δικαίωμα να πολιτευτούμε και να έχουμε ευκαιρία. Μετεκλογικά θα μπορούσαμε να συνομιλήσουμε. Δεν έχει κάποια ευθύνη για το πού βρίσκεται η χώρα σήμερα» είπε στο MEGA ο κ. Κασσελάκης

Στη συνέχεια, ωστόσο, ο κ. Κασσελάκης ξεκαθάρισε ότι ζητήματα όπως οι αμβλώσεις «δεν είναι διαπραγματεύσιμα για το Κίνημα Δημοκρατίας» αν και, όπως είπε για τη Μαρία Καρυστιανού, «στα ζητήματα του κράτους δικαίου συμπλέουμε».

«Κοιτάξτε στην Ολλανδία τι έγινε, σχηματίστηκε κυβέρνηση συνεργασίας από κόμματα με διαφορετικές προελεύσεις που συμφώνησαν σε πολιτικές. Το μοντέλο της Ολλανδίας θα είναι το μόνο από εδώ και πέρα γιατί ο κόσμος είναι πολύπλοκος και πλουραλιστικός» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό.

Λέγοντας, τέλος, ότι «μετεκλογικά συνεργαζόμαστε βάσει θέσεων» προανήγγειλε ότι στο συνέδριο του κόμματός του «θα το παρουσιάσω αυτό και θα αναφερθώ ξεκάθαρα σε πρόσωπα όπως ο Αλέξης Τσίπρας».

