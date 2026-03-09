MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κασσελάκης από Θεσσαλονίκη: Οι “Δημοκράτες” θα κατέβουν αυτόνομα στις βουλευτικές εκλογές

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Οι “Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο” θα κατέβουν αυτόνομα στις βουλευτικές εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε εκλογές τον Μάρτιο του 2027.

Σε συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους ο κ. Κασσελάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την απήχηση που έχει το κόμμα στην κοινωνία, ανεξάρτητα από το τι δείχνουν τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων.

Σχετικά με τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή ο κ. Κασσελάκης είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τελείως ανέτοιμη και οι οικονομικές επιπτώσεις για την Ελλάδα θα είναι μεγάλες.

Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα “Επάρκεια” του κόμματος για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και πρότεινε την αποσύνδεση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος από την τιμή του φυσικού αερίου.

Ο πρόεδρος του κόμματος “Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο” συναντήθηκε με τη δήμαρχο Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου και μεταξύ άλλων συζήτησαν και για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου.

Αύριο θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Θερμαϊκού Θεόδωρο Τζέκο και τον Εμπορικό Σύλλογο Κομοτηνής.

Στέφανος Κασσελάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 28χρονος που ανάγκαζε 13χρονη να του στέλνει γυμνές φωτογραφίες και βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Ο Τραμπ δήλωσε πως θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου απόψε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση έχει αποτύχει στην τιθάσευση της ακρίβειας – Να πάρει άμεσα μέτρα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Μουντιάλ 2026: Το Ιράκ ζήτησε να αναβληθεί ο αγώνας μπαράζ για την πρόκριση λόγω της κατάστασης τη Μέση Ανατολή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Εργαστήριο για την πλατφόρμα του ΑΣΕΠ σήμερα από το Κέντρο Νεότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Δελαπόρτας για Δημήτρη Παπαμιχαήλ: Ήθελε να αλλάξει τη διαθήκη του, αλλά δεν πρόλαβε