Κασσελάκης από Θεσσαλονίκη: Αυτούς που θάβει ο Τσίπρας, τους διάλεξε ο ίδιος, εγώ τους κληρονόμησα

“Κατάργηση των ασυλιών για τους βουλευτές, κατάργηση των ασυλιών για τους υπουργούς και καθαρή ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, να μην ορίζει το υπουργικό συμβούλιο την ηγεσία της δικαιοσύνης καθώς είναι κόκκινες γραμμές”, ήταν μερικά από αυτά που δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης “Status FM 107.7” o πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

“Ο κόσμος πρέπει να στείλει ένα μήνυμα: ότι εσείς που βλέπετε την πολιτική παιχνίδι στις πλάτες μας σπίτι σας”, είπε ο Στ. Κασσελάκης, ο οποίος ήρθε στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια του πολιτικού γραφείου του Κινήματος Δημοκρατίας στη διασταύρωση Τσιμισκή 60 και Αγίας Σοφίας.

Ο ίδιος πρότεινε κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για περιουσίες κάτω των 150.000 ευρώ και τριπλασιασμό για περιουσίες άνω του 1 εκ. ευρώ αλλά και πέναλτι στις τράπεζες αν δεν δανείζουν χρήματα, προκειμένου να κινείται χρήμα στην αγορά.

Ο Στέφανος Κασσελάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά όχι με τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας πως και όλοι οι νεοδημοκράτες δεν συμφωνούν με την πολιτική Μητσοτάκη. “Ο Μητσοτάκης και όλοι όσοι έχουν μπει σε ένα πλέγμα διαπλοκής: ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και υποκλοπές/predator δεν μπορούν να είναι εφόσον το κίνημα Δημοκρατίας είναι ο παράγοντας αλλαγής και κυβερνησιμότητας στο Υπουργικό Συμβούλιο μαζί μας. Δεν θα είναι. Δεν υπάρχει το ηθικό περιθώριο να νομιμοποιήσουμε αυτά που έχουν κάνει” είπε.

Ο Στέφανος Κασσελάκης επιβεβαίωσε πως ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας του είπε να κλείσει τα κομματικά μέσα όπως η ΑΥΓΗ. Σχετικά με τη διάσπαση στην Αριστερά ο ίδιος είπε πως “αυτούς που θάβει ο Τσίπρας, τους διάλεξε ο ίδιος, εγώ τους κληρονόμησα”, ενώ σημείωσε πως δεν έχει μιλήσει εδώ και καιρό με τον Σωκράτη Φάμελλο.

Καυστικό ήταν το σχόλιό του και για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. “Το μόνο πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε είναι ο εαυτός σε τεχνητή νοημοσύνη”, είπε χαρακτηριστικά.

O Στέφανος Κασσελάκης ανέφερε πως το Κίνημα Δημοκρατίας συμφωνεί με το ΠΑΣΟΚ φιλοσοφικά ωστόσο τόνισε πως “το θέμα είναι ότι εμείς είμαστε πολύ πιο ανεξάρτητοι”.

“Εμείς δεν έχουμε την νοοτροπία των μέσων όρων που μπορεί να έχει το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή, ναι θέλουμε να είμαστε και λίγο προοδευτικοί, και λίγο κεντρώοι, να έχουμε και τα συνδικάτά μας, συντεχνίες, αλλά να παριστάρουμε και υπέρ της επιχειρηματικότητας, δεν γίνεται ένας υπέρ όλων. Πρέπει να αποφασίσεις με ποιους είσαι και ποιους δεν είσαι”, τόνισε τέλος.

Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη εδώ: