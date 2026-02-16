Καρυστιανού για Τέμπη: Αναμένουμε επιτέλους η Εισαγγελέας Λάρισας να κάνει το καθήκον της

Τους λόγους που την οδήγησαν να καταθέσει εξώδικη διαμαρτυρία κατά της Εισαγγελέως Λάρισας την περασμένη Παρασκευή ανέλυσε η Μαρία Καρυστιανού σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κα Καρυστιανού στην ανάρτηση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο ζήτημα των εκταφών και των τοξικολογικών εξετάσεων που όπως λέει δεν έγιναν στις σορούς των θυμάτων.

«Λόγω αυτής της επί 5 μήνες προκλητικής αδράνειας της Εισαγγελίας Λάρισας, την Παρασκευή 13.02.2026 εγώ και ο πατέρας της Μάρθης και αναγκαστήκαμε να της επιδώσουμε την Παρασκευή εξώδικο», λέει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Η κοροϊδία της ελληνικής δικαιοσύνης – Φάκελος ΕΚΤΑΦΕΣ!

Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μας ΔΕΝ έγιναν!

Παρόλο που:

Αυτό απαιτούν ρητά όλα τα διεθνή πρωτόκολλα.

Η σύγκρουση ηλεκτρικών αμαξοστοιχιών δεν δικαιολογεί τη δημιουργία της τεράστιας πυρόσφαιρας.

Ο χώρος ανέδιδε έντονη οσμή καυσίμων.

Εντοπίστηκαν θύματα με χημικά εγκαύματα.

Οι Ιατροδικαστές από την Αθήνα, που εστάλησαν εσπευσμένα στην Λάρισα με εντολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, επί θητείας Κωνσταντίνου Τσιάρα, αλλά και η Ιατροδικαστής Λάρισας, κ. Λεονταρή μαζί με τους λοιπούς συναδέλφους της φρόντισαν να μην γίνει ούτε αυτοψία, ούτε τοξικολογικές.

Ο Εφέτης Ανακριτής που ορίστηκε μετά από παρέμβαση του Πρωθυπουργού όχι μόνο δεν αναζήτησε καμία ευθύνη ούτε για το ότι οι Ιατροδικαστές δεν έκαναν τοξικολογικές, ούτε για το ότι δεν έκαναν αυτοψία στον χώρο του δυστυχήματος, αλλά και διέταξε την καταστροφή του βιολογικού υλικού μέσα σε 40 μέρες και βέβαια απέρριψε τα αιτήματα εκταφών!

Στη συνέχεια, υπό το βάρος της κοινωνικής κατακραυγής από την πολυήμερη απεργία του Πάνου Ρούτσι τον Οκτώβριο του 2025, διατάσσεται η εκταφή των παιδιών μας με καθυστέρηση 2,5 ετών!

Τον Νοέμβριο του 2025 και μετά από εκτενή δική μας έρευνα καταθέτουμε πολυσέλιδο Υπόμνημα στην Εισαγγελέα Λάρισας, κα. Παπαϊωάννου για όλες τις ενδεδειγμένες εξετάσεις και για τα εργαστήρια στο εξωτερικό, όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Και παρά το ότι έχουμε μεριμνήσει, και έχουμε κάνει όλη την έρευνα και τη δουλειά που η Εισαγγελική Αρχή έπρεπε από μόνη της να έχει κάνει, μας αγνοεί επιδεικτικά και αφήνει τον χρόνο να κυλάει αδικαιολόγητα.

Τον Δεκέμβριο του 2025 η Ιατροδικαστική Θεσσαλονίκης της απαντά ότι όντως ΔΕΝ έχει τη δυνατότητα να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις στη σωρό του παιδιού μας.

Και παρά ταύτα και πάλι σιωπή, αδράνεια, αδιαφορία, καμία ενέργεια για να γίνει η εκταφή σωστά, με ανάθεση σε κατάλληλα και διαπιστευμένα εργαστήρια σε άλλες χώρες.

Λόγω αυτής της επί 5 μήνες προκλητικής αδράνειας της Εισαγγελίας Λάρισας, την Παρασκευή 13.02.2026 εγώ και ο πατέρας της Μάρθης και αναγκαστήκαμε να της επιδώσουμε την Παρασκευή εξώδικο.

Αναμένουμε επιτέλους η Εισαγγελέας Λάρισας να κάνει το καθήκον της και να ορίσει τους κατάλληλους Ιατροδικαστές για ΟΛΕΣ τις εξετάσεις που πρέπει να γίνουν στη σωρό του παιδιού μας.

Όσο και αν φοβούνται η αλήθεια θα βγει στο ΦΩΣ !»