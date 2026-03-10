MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

“Καρφιά” Διαμαντοπούλου για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ: “Αν τα όρια αγνοηθούν, μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη έστειλε το πρωί της Τρίτης, με ανάρτησή της, η Άννα Διαμαντοπούλου, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των νέων ονομάτων που απαρτίζουν την επιτροπή διεύρυνσης του κόμματος.

«Η διεύρυνση είναι δύσκολη πολιτική διαδικασία. Όσοι έφυγαν ή επιτέθηκαν στο ΠΑΣΟΚ, στις στιγμές που αυτό προσπαθούσε να σώσει τη χώρα, συχνά ξεπέρασαν τα όρια της πολιτικής ηθικής και της στάσης στη διαφωνία. Αν αυτά τα όρια αγνοηθούν, η διεύρυνση μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα», τόνισε χαρακτηριστικά η κ. Διαμαντοπούλου σε ανάρτησή της.

Άννα Διαμαντοπούλου

