MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καράογλου για ΕΛΤΑ: Ένιωσα σαν κερατάς που το μαθαίνει τελευταίος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Για τα όσα συνέβησαν στην χθεσινή άτυπη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ που συζήτησε το θέμα του «λουκέτου» καταστημάτων των ΕΛΤΑ μίλησε ο βουλευτής της ΝΔ, Θεόδωρος Καράογλου.

«Χθες μίλησαν περισσότεροι από 80, 90 συνάδελφοι οι οποίοι είπαν πολύ σκληρότερες εκφράσεις από εμένα. Εγώ απλώς είπα μία ατάκα που μου ήρθε αυθόρμητα και την είπα ότι ο κερατάς το μαθαίνει πάντα τελευταίος και δυστυχώς αυτό συνέβη», ανέφερε ο Θεόδωρος Καράογλου μιλώντας στο Action 24.

Και πρόσθεσε: «Και να πω γιατί. Γιατί είμαι καλεσμένος σε κανάλι και ενώ ήμουν την Πέμπτη 16:30 και ενώ είμαι στον αέρα ξαφνικά έρχεται Δελτίο Τύπου από τα ΕΛΤΑ που λέει ότι κλείνουν 204 καταστήματα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ξαφνικά αλλάζει όλα τα δεδομένα, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία συνεννόηση, χωρίς να μας έχει ενημερώσει κανείς τι σχεδιάζεται ή οτιδήποτε άλλο. (σ.σ. Ένιωσα) σαν κερατάς που το μαθαίνει τελευταίος. Το είπα και πριν το ξαναλέω και πάλι».

Σε ερώτηση αν ζήτησε την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης χθες ο βουλευτής της ΝΔ απάντησε: «Εγώ δεν την ζήτησα αλλά να σας πω ότι αν εγώ ήμουν ο κ. Σκλήκας μετά από αυτά που άκουσα από τους συναδέλφους χθες θα είχα ήδη παραιτηθεί».

Θεόδωρος Καράογλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Κοντογεώργης για ΕΛΤΑ: Πλήρης ενημέρωση το επόμενο τρίμηνο – Η κυβέρνηση επενδύει στην περιφέρεια

ΥΓΕΙΑ 13 ώρες πριν

Αμύγδαλα: 6 απρόσμενες παρενέργειες που προκαλεί η υπερβολική κατανάλωση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Τροχαίο δυστύχημα στην Κυψέλη: Ένας νεκρός από σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Με προβλήματα η λειτουργία του μετρό – Συνωστισμός στον σταθμό “Πανεπιστήμιο” – Δείτε φωτο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

“Τον είχαμε στην οικογένειά μας κι εκείνος βίαζε την αδελφή μου” – Η κατάθεση ηθοποιού στη δίκη του συναδέλφου της και η παρουσία Λάνθιμου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τσάκωσαν νεαρούς με ναρκωτικά και κλεμμένο κινητό