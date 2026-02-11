Καραμέρος για υπόθεση Παναγόπουλου: “Το σκάνδαλο είναι γαλάζιο με πράσινους κόκκους”

«Το σκάνδαλο είναι γαλάζιο με πράσινους κόκκους», δήλωσε για την υπόθεση Παναγόπουλου ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Καραμέρος, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή. Επεσήμανε ότι η ροή του χρήματος ξεκινάει από τα υπουργεία δηλαδή οι υπουργοί της ΝΔ υπέγραψαν αποφάσεις όπου μετέφεραν τα κονδύλια για προγράμματα κατάρτισης στον κρατικό κορβανά. Παράλληλα, ερωτώμενος για τον ΣΥΡΙΖΑ και την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων είπε ότι «έχει εκπνεύσει ο χρόνος, εδώ χρειάζεται ηγετικότητα που θα τραβήξει και θα μιλήσει απευθείας με τον κόσμο σεβόμενος και τα κόμματα και τα στελέχη και όσους έχουν κοινωνική παρουσία πραγματική».

Καραμέρος για Παναγόπουλο

Αναλυτικά, αναφορικά με την υπόθεση του κ. Παναγόπουλου δήλωσε: «Η ροή του χρήματος ξεκινάει από τα υπουργεία και μάλιστα με πόρους ευρωπαϊκούς που παρά τις ρητές αποφάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου τα προγράμματα να υλοποιούνται από ευρωπαϊκούς πόρους η κυβέρνηση δηλαδή οι υπουργοί της ΝΔ υπέγραψαν αποφάσεις όπου μετέφεραν τα έργα αυτά στον κρατικό κορβανά. Δηλαδή αντί να υλοποιηθούν με ευρωπαϊκούς πόρους υλοποιήθηκαν από το πλεόνασμα ή από το υστέρημα των πολιτών».

ΔΗΜ: Διαφορετικά θα χάνονταν λέει η ανακοίνωση της κας Κεραμέως

«Για να υπάρχει τέτοια πρεμούρα να υλοποιηθούν έστω με κρατικούς πόρους κι όχι με ευρωπαϊκούς υπάρχει ένα ζήτημα. Το ότι δεν υλοποιήθηκαν εγκαίρως ή δεν υλοποιήθηκαν σωστά ώστε να ταιριάζουν με τις προδιαγραφές που θέτει η ΕΕ για την υλοποίηση των προγραμμάτων και αυτό είναι ένα θέμα άρα ήταν προβληματική η διαδικασία για να εκπέσουν της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και άρον άρον οι υπουργοί να επιλέγουν να τα εντάσσουν στους κρατικούς πόρους. Άρα το σκάνδαλο είναι γαλάζιο με πράσινους κόκκους», απάντησε.

Στη συνέχεια, ερωτηθείς αν συμφωνεί με την άποψη ότι οι πολιτικές ευθύνες είναι δεδομένες αυτό που πρέπει να διερευνηθεί είναι τυχόν ποινικές ευθύνες, είπε: «Το ζήτημα των πολιτικών ευθυνών, και μάλιστα από μια κυβέρνηση που δια στόματος πρωθυπουργού προσπαθεί να ανοίξει μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και ζητάει και την συναίνεση, είναι σημαντικό. Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα οι πολιτικές ευθύνες και οι ποινικές οι οποίες θα διερευνηθούν, τώρα αν οι ελεγκτικές αρχές πέσουν πάνω σε πιθανές ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων και δη υπουργών θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει το σύνταγμα και θα έρθει η υπόθεση στη Βουλή».

Ερωτηθείς με ποιες πολιτικές δυνάμεις προτίθεται ο ΣΥΡΙΖΑ να συγκροτήσει το μέτωπο των προοδευτικών δυνάμεων δεδομένης της άρνησης του ΠΑΣΟΚ να συμμετάσχει, τόνισε: «Υπάρχουν τα κόμματα, υπάρχουν δημοσκοπήσεις και υπάρχει και ο κοινωνικός πολιτικός χώρος. Ο προοδευτικός πολιτικός κοινωνικός χώρος είναι πάρα πολύ μεγάλος και προφανώς απαιτείται να ανασυνδεθεί. Η αλήθεια είναι ότι αυτά που λέμε τα κόμματα ακούγονται ως ευχές στους πολίτες, οι ευχές όμως δεν φέρνουν λύσεις, χρειάζονται πράξεις. Και η αλήθεια είναι ότι με την κατάσταση που επικρατεί, στο ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, δεν είναι όλοι στην ίδια γραμμή ούτε έχουν τη διάθεση να κάτσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι, οπότε το να το ευχόμαστε και να το επικαλούμαστε δεν έχει νόημα. Έχει εκπνεύσει ο χρόνος, εδώ χρειάζεται ηγετικότητα που θα τραβήξει και θα μιλήσει απευθείας με τον κόσμο σεβόμενος και τα κόμματα και τα στελέχη και όσους έχουν κοινωνική παρουσία πραγματική».

ΔΗΜ.: Αν δεν υπάρχει η συνεργασία, ποια μπορεί να είναι αυτή η λύση; Όταν μιλάτε για ηγετικότητα το μυαλό μας πάει στον κ. Τσίπρα

«Δεν ψέγω την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ που θεωρώ ότι ο Σ. Φάμελλος τον τελευταίο χρόνο προσπαθεί και το καταθέτει δημόσια και το έκανε πρώτος, από την άλλη όμως η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ έχει αυτό-αποκλειστεί από αυτή τη διαδικασία άρα μένουμε οι υπόλοιποι και όσοι από το ΠΑΣΟΚ … Να περιμένουμε και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια νομίζω ότι θα έχει έρθει ο καιρός τους επόμενους μήνες, από την άνοιξη και μετά, να συγκροτηθεί μια ισχυρή προοδευτική συμμαχία -που προφανώς χρειάζεται και έναν επικεφαλής- ώστε να υπάρχει ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο το οποίο θα νικήσει τη ΝΔ και τον κ. Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει άλλο διακύβευμα, όλα τα υπόλοιπα για να κρατήσουν τα κόμματα τις θέσεις και τα προνόμιά τους δεν έχει κανένα νόημα», υπογράμμισε.

ΔΗΜ: Βλέπετε καμία άλλη προσωπικότητα πέραν του Αλ. Τσίπρα που θα μπορούσε να το κάνει αυτό σήμερα στο συγκεκριμένο χώρο;

«Για να μπορέσει κάποιος να ηγηθεί θα πρέπει να κάνει και κάποιες τομές, κάποιες θυσίες και υπερβάσεις η αλήθεια είναι αν εξαιρέσουμε τους αρχηγούς των κομμάτων που δικαιωματικά και θεσμικά έχουν τον πρώτο λόγο, τα κόμματα είναι συγκεκριμένα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, άλλος που να έκανε υπέρβαση αφήνοντας την έδρα του, καταθέτοντας προτάσεις, γυρνώντας την Ελλάδα και μιλώντας για τις προτάσεις αυτές δεν υπάρχει από τον Αλ. Τσίπρα. Δεν λέω ότι είναι μόνο ο Αλ. Τσίπρας από την άλλη όμως οι Ελληνίδες και οι Έλληνες καλά τα κόμματα, οι πρωτοβουλίες, το πρόγραμμα, όλοι καταθέτουν ενδιαφέρουσες προτάσεις ψηφίζουν πρωθυπουργό και στην κατάσταση που είναι η χώρα και το διεθνές περιβάλλον χρειάζεται έντιμος, έμπειρος και δυναμικός πρωθυπουργός γυναίκα ή άνδρας» απάντησε τελειώνοντας.