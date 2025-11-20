Καραμανλής: Αμοιβαία τα οφέλη από τις σχέσεις Ελλάδας και Κίνας

Χαιρετισμό στην εκδήλωση για την επέτειο των 30 χρόνων από την ίδρυση του Ελληνοκινεζικού Εμπορικού, Βιομηχανικού, Τουριστικού και Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου απηύθυνε ο πρώην πρωθυπουργός, του πρώην Πρωθυπουργού Κώστας Καραμανλής εξαίροντας τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

«Η επέτειος των 30 χρόνων σηματοδοτεί μια μακρά πορεία συνεισφοράς στις ελληνοκινεζικές επιχειρηματικές σχέσεις και συμβολής στην επιχειρηματική ανάπτυξη της χώρας μας» τόνισε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο κ. Καραμανλής για να συμπληρώσει πως παράλληλα η επέτειος αυτή «επικαιροποιεί το γεωπολιτικό όραμα που μοιραζόμαστε για την καθιέρωση της Ελλάδας ως κόμβου ανάπτυξης και συνεργασίας στην περιοχή με την αξιοποίηση όλων των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων».

Όπως σημείωσε, σχεδόν πριν από είκοσι χρόνια «Ελλάδα και Κίνα συμφωνήσαμε και καταφέραμε να δώσουμε μία άνευ προηγουμένου δυναμική στις σχέσεις μας. Μέχρι τότε, οι πολιτικές μας επαφές ήταν σποραδικές και οι οικονομικές μας σχέσεις περιορισμένες».

Η Ελλάδα, καταλληλότερη πύλη εισόδου προς τις ευρωπαϊκές αγορές

«Το 2006 υπογράψαμε την Ολοκληρωμένη Στρατηγική Εταιρική Σχέση που έθεσε τις ελληνοκινεζικές σχέσεις σε νέα βάση και τους προσέδωσε πραγματικά στρατηγικό χαρακτήρα. Σε αυτό μας βοήθησε και η συγκυρία, αλλά πρωτίστως η σύγκλιση πολιτικής βούλησης και στρατηγικών επιδιώξεων και από τις δύο πλευρές» ανέφερε.

Παράλληλα, επεσήμανε πως «η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας την οδηγούσε να επεκτείνει την οικονομική της επιρροή πέρα από τα σύνορά της και η Ελλάδα επελέγη ως η καταλληλότερη πύλη εισόδου προς τις ευρωπαϊκές αγορές».

«Την εποχή εκείνη άνοιξε o δρόμος για μια σημαντική αύξηση του εμπορίου, των επενδύσεων και των τουριστικών ροών» πρόσθεσε και αναφέρθηκε στον ρόλο που διαδραμάτισε η Ολοκληρωμένη Στρατηγική Εταιρική Σχέση που υπεγράφη το 2006

«Η δουλειά που κάνει αυτό το Επιμελητήριο τα τελευταία 30 χρόνια είναι σημαντική, όχι μόνο από επιχειρηματική άποψη, αλλά και σε σχέση με την εξωστρέφεια της Ελλάδας και τη θέση της στην περιοχή. Οι σχέσεις Ελλάδας-Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη. Με κύριο πυλώνα τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες στο ναυτιλιακό τομέα, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον» κατέληξε, κλείνοντας τον χαιρετισμό του.