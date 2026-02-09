Καραγκούνης: Θα αξιολογηθεί τι έπραξαν άλλες υπηρεσίες που όφειλαν να κάνουν ελέγχους για τις διαρροές στη “Βιολάντα”

Στοιχεία για τους ελέγχους που πραγματοποίησε η περιφερειακή διεύθυνση Θεσσαλίας της Επιθεώρησης Εργασίας σε εργοστάσια της περιοχής, μεταξύ των οποίων και της «Βιολάντα», παρουσίασε στη Βουλή ο Κώστας Καραγκούνης.

Ο υφυπουργός Εργασίας, απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις των Γιώργου Γαβρήλου (ΣΥΡΙΖΑ) και Χρήστου Κατσώτη (ΚΚΕ), ανέφερε αρχικά πως «η περιφερειακή διεύθυνση Θεσσαλίας της επιθεώρησης εργασίας διαθέτει 57 υπαλλήλους ενώ συνδράμουν και επιπλέον 36 ειδικοί ελεγκτές για απροειδοποίητους ελέγχους. Το 2025 έγιναν 4 έλεγχοι στη “Βιολάντα”», διαψεύδοντας καταγγελίες της αντιπολίτευσης που υποστηρίζουν ότι η υπηρεσία λειτουργεί με μόλις 4 ελεγκτές.

Ειδικά για το εργοστάσιο της «Βιολάντα» είπε ότι το περασμένο έτος έγιναν 4 έλεγχοι μεταξύ άλλων για αποφυγή θερμικής καταπόνησης εργαζόμενων, εργονομίας, επίβλεψη μέσων ατομικής προστασίας, μέσα κατάσβεσης, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, έξοδοι κινδύνου κ.α.

Παράλληλα, έσπευσε να διευκρινίσει ότι οι έλεγχοι στο δίκτυο ενέργειας και στις σωλήνες προπανίου ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων φορέων: «Θα δούμε και θα αξιολογηθεί τι ελέγχους έκαναν άλλες υπηρεσίες που όφειλαν να κάνουν ελέγχους για τις διαρροές. Εγώ μπορώ να πω μόνο για την επιθεώρηση εργασίας που έχω ενημέρωση», είπε.

Ο ίδιος σημείωσε πως «στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων υπάρχουν συνολικά 3.586 επιχειρήσεις. Από αυτές οι 348 που ανήκουν σε 323 ιδιοκτήτες υπάγονται στην κατηγορία μεταποίησης επικινδυνότητας Α και Β όπου και γίνονται οι έλεγχοι κατά προτεραιότητα. Το 2025 λοιπόν έγιναν 1.218 έλεγχοι. Άρα λοιπόν, δεν ισχύουν όσα λέγονται περί 3 υπαλλήλους που καλούνται να ελέγξουν 3 χιλιάδες επιχειρήσεις στα Τρίκαλα».