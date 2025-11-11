Καραχάλιος: “Υπήρχε σχεδιασμός και συμβολισμοί για ανακοινώσεις από την Καρυστιανού στις 24 Ιουλίου” – Τι αποκάλυψε για τους συνεργάτες της

Λεπτομέρειες για τον «σχεδιασμό» που όπως είπε είχε γίνει για ανακοινώσεις από τη Μαρία Καρυστιανού στις 24 Ιουλίου από τα Χανιά όσον αφορά τη δημιουργία κόμματος, έδωσε στον “Alpha 989” ο Νίκος Καραχάλιος,

«24 Ιουλίου, ημέρα της γιορτής της Δημοκρατίας. Εμφανιζόμαστε στα Χανιά, την πατρίδα του πρωθυπουργού, με την κυρία Καρυστιανού. Είχαμε 4.000 καθήμενους άρα υπάρχει σχεδιασμός και συμβολισμοί» είπε ο κ. Καραχάλιος, προσθέτοντας ότι «αυτό βασίστηκε σε μια προαναγγελία της κυρίας Καρυστιανού στο Facebook».

«Τότε εγώ είχα καλέσει όλα τα εθνικά δίκτυα, υπήρχε συμφωνία τι θα πω και με ποια σειρά. Όταν δεν έγινε η ανακοίνωση, τη διάψευση την έμαθα από τη συνεργάτη του Star και την επόμενη ημέρα βρεθήκαμε και μετά άλλες 4 φορές σε online συζητήσεις» πρόσθεσε ο κ. Καραχάλιος, κάνοντας λόγο για «μια ενδοοικογενειακή διαφορά και δεν θέλω να την εκθέσω».

«Υπήρχε σχεδιασμός και συμβολισμοί: 1. ήταν η ημέρα της Δημοκρατίας 2. ήταν τα Χανιά 3. ήταν η πατρίδα του πρωθυπουργού 4. ήταν στο λιμάνι των Χανίων γιατί ο Μητσοτάκης συμβολικά θα έπεφτε στο λιμάνι γιατί ποτέ δεν είχε συγκεντρώσει τόσο κόσμο εκεί» συνέχισε ο σύμβουλος επικοινωνίας, διευκρινίζοντας ότι «το οργανωτικό έγινε από ανεξάρτητη ομάδα, το πολιτικό τις τελευταίες 15 ημέρες και συγκεκριμένα από τις 11 Ιουλίου και μετά».

Υποστήριξε, επίσης, ότι «το θέμα του “ΚΥΜΑτος” το είχα ανακοινώσει σε 3 τουλάχιστον συνεντεύξεις σε ραδιόφωνα και μικρά κανάλια. Αν κάποιος είναι νέος στην πολιτική και δεν κάθεται να διαβάσει όσο πρέπει… Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα αν ξέρεις ή δεν ξέρεις ή αντιλαμβάνεσαι τι λένε οι συνεργάτες σου. Δεν θα ήμουν σύμβουλος πρωθυπουργών και πολιτικών αρχηγών αν δεν ήμουν σαφής σε όσα λέω».

Οι συνεργάτες της Μαρίας Καρυστιανού

Ο Νίκος Καραχάλιος αναφέρθηκε, επίσης, σε πρόσωπα τα οποία συμβουλεύεται και συνεργάζεται η Μαρία Καρυστιανού: «Το ένα είναι ο καθηγητής Φαρμακευτικής Δημήτρης Κούβελας που είναι πρόεδρος της Πνοής Δημοκρατίας. Γνωρίζονται με την κυρία Καρυστιανού που είχαν ανταλλάξει απόψεις για το κίνημα, κόμμα».

Το δεύτερο κατά τον κ. Καραχάλιο είναι η δικηγόρος της κυρίας Καρυστιανού, Μαρία Γρατσία, και το τρίτο «είναι ο άνθρωπος που απαντά στους δημοσιογράφους είναι φίλος μου, είναι ο Μιχάλης Πατσίκας, ήταν με τον Μίκη Θεοδωράκη στη Σπίθα και είχε πρωταγωνιστήσει στα συλλαλητήρια κατά της Συμφωνίας των Σκοπίων».

Αναφερόμενος, δε, σε ό,τι συνέβη πριν από δύο Κυριακές, o κ. Καραχάλιος είπε ότι «εκείνο το πρωί το παίρνει το e-tetradio και λέει ο κ. Πατσίκας τι είναι αυτό και λέει καλημέρα, το παίρνω εγώ και γράφω τις λέξεις από Κ μέσα στις οποίες ήταν και η λέξη Καλημέρα και ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα της Μαρίας. Τι είχε πει; Καλούσε τους πολίτες να αυτοοργανωθούν».

Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι «εμείς κάναμε ένα πινγκ πονγκ και το κύμα ξεχύθηκε γιατί για να βγει το κύμα είχαν γίνει έρευνες. Οι έρευνες δεν είχαν γίνει για λογαριασμό Μαρίας Καρυστιανού. Έστειλα ερωτηματολόγιο σε εταιρίες δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα αλλά αναγκάστηκα να καταφύγω σε εταιρεία του εξωτερικού για να έχω στοιχεία».

«Σήμερα έχουμε σε 50 νομούς εξάδες, το κύμα ήταν έτοιμο και η Μαρία Καρυστιανού είχε βοηθήσει. Μπορείτε να καλέστε τον κ. Πατσίκα που έκανε ένα βίντεο στο Ζάππειο και είπε για την μαμά Μέλισσα που είναι η Μαρία μέλισσα, η μαμά των Τεμπών, η Μαρία μας».

Κλείνοντας, δε, ο κ. Καραχάλιος είπε «σε όλες μου τις αναρτήσεις βγάζω αγάπη και στοργή για κάποιον που μπαίνει στο ξέφωτο της πολιτικής που είναι σκληρό. Πρέπει να της αναγνωρίσουμε το ξεκίνημα του πρωτάρη. Το κίνημα θα είναι πάντα έτοιμο για εκείνη, η θάλασσα θα είναι προστατευτική αλλά έξω από το κύμα ο χώρος μπορεί να σε πνίξει».

Αναλυτικά όσα είπε ο κ. Καραχάλιος: