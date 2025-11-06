Καραχάλιος: Δύο φορές έκανε πίσω για το κόμμα η Καρυστιανού – Έχει πίεση από τον κόσμο που κατεβαίνει στις πλατείες

Η Μαρία Καρυστιανού «δύο φορές έκανε πίσω για το κόμμα» υποστήριξε ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η ανακοίνωσή του για την πλατφόρμα «Κύμα».

Ο κ. Καραχάλιος υποστήριξε στον ραδιοφωνικό σταθμό “Status FM” της Θεσσαλονίκης ότι με τη Μαρία Καρυστιανού είχε συζητήσεις για τη δημιουργία κόμματος. Οι δυο τους, ανέφερε, συναντήθηκαν μετά από αίτημα της κυρίας Καρυστιανού, το οποίο εκφράστηκε μέσω της δικηγόρου της Μαρίας Γρατσία.

Ο κ. Καραχάλιος ανέφερε ότι με την κυρία Καρυστιανού, την οποία χαρακτήρισε de facto πολιτικό πρόσωπο, γνωρίστηκε περίπου στις 11 Ιουλίου. Είχε προηγηθεί η κλήση της δικηγόρου της. Στις 24 Ιουλίου ήρθαν σε συνεννόηση σε εκδήλωση στην Κρήτη για να προχωρήσει στην ανακοίνωση ενός κόμματος.

«Με φώναξαν, θα έπαιρνε ένας τύπος από το πουθενά 10 κανάλια και μάλιστα εθνικά χωρίς να έχει πάρει έγκριση;», αναρωτήθηκε. Ωστόσο, όπως ανέφερε, η κυρία Καρυστιανού έκανε πίσω. Σχολιάζοντας τη διάψευση της ιδίας, περιορίστηκε να πει ότι «η πολιτική τα έχει αυτά τα πίσω μπρος».

Παράλληλα υποστήριξε ότι με την κυρία Καρυστιανού είχαν συζητήσει για εκδήλωση την 1η Δεκεμβρίου στην ΕΣΗΕΑ, ενώ είχε κλειστεί και η αίθουσα. «Εγώ την παραμονή της ημέρας αυτής είχα καλέσει τη Μαρία και μάλιστα κάναμε συζήτηση για μία εκδήλωση την 1η Δεκεμβρίου στην ΕΣΗΕΑ, έχει κλειστεί και η αίθουσα. Εγώ ενώ μιλάγαμε -και με την κυρία Γρατσία είχα μιλήσει τουλάχιστον τρεις φορές σε μεγάλα μίντια και έδινα συνεντεύξεις- με αφορμή το “Κύμα” έλεγα λοιπόν ότι η κοινωνία ανταποκρίνεται, εμείς έχουμε ετοιμάσει το “Κύμα” το οποίο είναι ένα κίνημα πολιτών ουσιαστικά είναι μια πλατφόρμα που εκφράζει πολίτες και θα εκφράσει και το κίνημα των Τεμπών».

«Δεν μου είπε “ανέβασέ το” αλλά δεν μου είπε και “μην το ανεβάσεις”», είπε.

«Έχει πίεση από τον κόσμο που κατεβαίνει στις πλατείες»

Σύμφωνα με τον κ. Καραχάλιο, ο δισταγμός της κυρίας Καρυστιανού οφείλεται στις πιέσεις που δέχεται από τους συγγενείς, που μεταξύ τους έχουν εσωτερική αντιπαλότητα. «Η Μαρία έχει την πίεση από τον κόσμο που κατεβαίνει στις πλατείες», σχολίασε, προσθέτοντας ότι ο ρόλος της είναι ευαίσθητος και κάθε φορά που επιχειρεί να κάνει κάτι, της ζητούν να μην πολιτικοποιηθούν τα πράγματα, λόγω της επικείμενης δίκης.

«Καταλαβαίνω τις δυσκολίες της, καταλαβαίνω τις συγκρούσεις, τις εσωτερικές αντιπαλότητες», είπε, σημειώνοντας ότι αν η κυρία Καρυστιανού δεν θέλει ή διστάζει, δεν χρειάζεται απαραίτητα να συμμετέχει. «Αφού προβληματίζεται τόσο πολύ, ας ακούσουμε τους συγγενείς και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τους συγγενείς και όχι μόνο», επισήμανε, προσθέτοντας ότι η διαδικασία της δίκης είναι πιθανό να συμπέσει με την προεκλογική περίοδο.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η δημιουργία ενός κόμματος δεν είναι κάτι κακό. «Επειδή παρουσιάζεται από μερίδα των ΜΜΕ ως κάτι σατανικό, ας μην πούμε τη δημιουργία κόμματος. Ας πούμε την οργάνωση ενός κινήματος που είναι παντελώς ανοργάνωτο».

«Σαφώς το σκέφτεται»

Ο κ. Καραχάλιος επικαλούμενος τις ενέργειες της κυρίας Καρυστιανού, ανέφερε ότι «σαφώς το σκέφτεται».

«Η Μαρία καλεί τον κόσμο να οργανωθεί. Σε όλες τις συγκεντρώσεις λέει στον κόσμο “αυτοοργανωθείτε” κι εγώ θα δω τι θα κάνω», ανέφερε.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Πάνου Ρούτσι, που ανέφερε ότι δεν θα ψήφιζε κανένα κόμμα Καρυστιανού πριν την ολοκλήρωση της δίκης, ανέφερε ότι έχει δίκιο. «Ο κύριος Ρούτσι σωστά λέει αυτό που είπα κι εγώ στη Μαρία από την πρώτη μας μέρα. Πες ότι κινείσαι, πες ότι κάνεις αυτό που σου ζητάει ο κόσμος, οι συγγενείς των Τεμπών με τους οποίους είσαι ταυτισμένη, συμφωνούν;», ερωτήθηκε.