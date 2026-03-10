Καλαμαριά: Συνάντηση Αράπογλου με Κασσελάκη – Στο επίκεντρο η μαρίνα Αρετσούς

Με τον Πρόεδρο του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» Στέφανο Κασσελάκη συναντήθηκε στο Remezzo η Δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου.

Η Δήμαρχος ενημέρωσε τον κ. Κασσελάκη, ο οποίος επισκέφθηκε την Καλαμαριά και το Remezzo για δεύτερη φορά, για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη Μαρίνα της Αρετσούς και τον διεθνή διαγωνισμό, ο οποίος έλαβε μόλις χθες νέα, δεύτερη παράταση. Παρουσίασε τα σχέδια που έχουν δημοσιοποιηθεί και προβλέπουν ακόμη και την κατασκευή ξενοδοχείου μέσα στη θάλασσα, εκφράζοντας την αντίθεση του Δήμου, της τοπικής κοινωνίας αλλά και άλλων δήμων της Θεσσαλονίκης για την κλίμακα και τον χαρακτήρα της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης, ενώ τόνισε ότι ο Δήμος Καλαμαριάς είναι υπέρ της ανάπτυξης μιας σύγχρονης, πράσινης και πραγματικής μαρίνας ελλιμενισμού σκαφών κι όχι ενός realestateστην τελευταία ανάσα της πόλης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο εμβληματικό κτήριο του Remezzo, έναν κατεξοχήν χώρο πολιτισμού που το Υπερταμείο θέλει να μετατρέψει σε γραφεία και τελωνείο.

Η Δήμαρχος ενημέρωσε τον κ. Κασσελάκη και για τις πρωτοφανείς προσωπικές επιθέσεις που δέχεται το τελευταίο διάστημα, επειδή υπερασπίζεται τις θέσεις του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας για ένα έργο που θα σέβεται την πόλη, το περιβάλλον και το δημόσιο συμφέρον.

Από την πλευρά του ο Στέφανος Κασσελάκης δήλωσε:

«Είναι η δεύτερη φορά που επισκέπτομαι τη μαρίνα της Καλαμαριάς και είχα την ευκαιρία να ενημερωθώ από τη Δήμαρχο της πόλης, Χρύσα Αράπογλου, για τις τελευταίες εξελίξεις. Οι δημότες της Καλαμαριάς πρέπει να γνωρίζουν ότι οι Δημοκράτες και εγώ προσωπικά θα είμαστε στο πλευρό τους και στο πλευρό της Δημάρχου, για όσα αγωνίζονται και διεκδικούν. Οι υπεύθυνοι του Υπερταμείου θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι ο ρόλος τους είναι να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και όχι να πολεμούν τη Δήμαρχο της πόλης με κάθε μέσο. Για τα συμφέροντα της Καλαμαριάς θα δώσουμε κοινές μάχες και εντός της Βουλής, μαζί με τον βουλευτή μας Μιχάλη Χουρδάκη.»

Επιπλέον, η κ. Αράπογλου έθεσε στον κ. Κασσελάκη και τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, τονίζοντας ότι το αυτοδιοίκητο στη χώρα έχει στην πράξη αποδυναμωθεί. Ζήτησε τη στήριξή του, όπως και όλων των πολιτικών δυνάμεων, για την ουσιαστική ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης και την προώθηση μεταρρυθμίσεων που θα δώσουν στους δήμους τα απαραίτητα εργαλεία για να υπερασπίζονται τα συμφέροντα των τοπικών κοινωνιών.

Στην συνάντηση συμμετείχαν ο βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Καλαμαριάς και συνεργάτες του κ. Κασσελάκη.